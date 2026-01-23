Обкрадывавшие в Шереметьево бойцов СВО таксисты ранее наживались на иностранцах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемый по делу о хищении средств у участников спецоперации заявил, что до начала боевых действий группа обманывала зарубежных гостей, сказал собеседник РИА «Новости».

По данным следствия, фигуранты намеренно выбирали жертвами военных, совершая кражи и вымогательства. Всего арестовано 40 человек, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов и предполагаемый организатор Алексей Кабочкин.

Соучастники предлагали услуги такси за небольшие деньги, однако в конце поездки стоимость многократно возрастала. Две тыс. рублей превращались в 40 тыс., а иногда сумма доходила до 122 тыс. рублей.

При отказе платить пассажирам угрожали расправой. В одном случае злоумышленники напоили бойца и похитили с его карты 615 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 4 млн рублей.

В октябре три женщины, обвиняемые в хищении денег у участников спецоперации на Украине в Шереметьево, признали вину.

Ранее сообщалось, что мошенники начали имитировать сайты благотворительных фондов, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.