Мошенники начали красть деньги семей участников СВО через фейк-сайты фондов
Киберпреступники используют сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников, сообщили в компании F6, занимающейся технологиями кибербезопасности.
Новая схема мошенничества нацелена на участников и ветеранов спецоперации, а также их семьи, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Преступники создают сайты-двойники благотворительных фондов, обещая ежемесячную финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей за участие в фейковой инвестиционной программе.
На таких ресурсах размещают ложные отзывы с использованием дипфейков, утверждая, что программа якобы создана по приказу президента, а вклады застрахованы государством.
Сообщается, что выплаты якобы получают более 10 тыс. участников. Для участия необходимо внести вклад от 50 тыс. рублей, обещается прибыль от 21% ежемесячно, а фальшивый калькулятор рассчитывает потенциальную доходность.
Пользователей просят оставить свои данные, после чего им звонит так называемый персональный менеджер. Цель преступников – хищение средств, кража личных данных и заражение устройств вредоносным ПО для дальнейших списаний со счетов.
F6 зафиксировала появление доменов таких сайтов в российских поисковиках и выявила связь между организаторами схемы и другими мошенническими ресурсами, маскирующимися под известные финансовые бренды. Специалисты уже направили информацию для блокировки сайтов, но предупреждают о возможности появления новых ресурсов.
Аналитик F6 Анастасия Князева отметила, что использование видеодипфейков в подобных схемах против семей участников спецоперации фиксируется впервые.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники придумали новую схему обмана с отправкой тревожных сообщений с номерами для обратного звонка, чтобы обходить банковские системы безопасности.
До этого сообщалось, что злоумышленники начали применять двухэтапную схему обмана, в ней используются фиктивные ошибки в налоговых декларациях самозанятых и предпринимателей для вовлечения их в преступную деятельность.