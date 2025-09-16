Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Злоумышленники начали применять новую двухэтапную схему обмана, используя фиктивные ошибки в налоговых декларациях самозанятых и предпринимателей для вовлечения их в преступную деятельность.
Мошенники начали использовать новую схему обмана с налоговыми декларациями, в которых якобы обнаружены ошибки, сообщает ТАСС.
Злоумышленники звонят самозанятым и индивидуальным предпринимателям, представляясь сотрудниками ФНС, и заявляют о несуществующих ошибках в документах.
«Сначала человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, звонят от имени ФНС и утверждают, что в налоговой декларации допущены ошибки. Как только человек начинает общение и сообщает код для якобы исправления ошибки, мошенники начинают реализовывать стандартную схему: сначала сообщают жертве, что с ее счета деньги ушли на финансирование ВСУ, в связи с чем возбуждено уголовное дело, а затем уже человека вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей», – рассказал собеседник агентства.
Потерпевшего убеждают выполнять различные поручения: это могут быть переводы денежных средств или работа курьером. Жертвы забирают деньги у других обманутых людей и переводят их на счета мошенников.
В правоохранительных органах предупреждают, что выполнение подобных поручений грозит реальным уголовным делом. Там подчеркнули, что даже если человек думал, что помогает правоохранителям, это не освобождает его от ответственности.
Кроме того, представители ведомства напомнили, что налоговая инспекция не просит называть коды из сообщений и не звонит на мобильный телефон. Если поступает подобный звонок, необходимо прекратить разговор и самостоятельно связаться с налоговой инспекцией по официальным каналам.
