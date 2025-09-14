Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?18 комментариев
МВД рекомендовало не игнорировать автоматические уведомления приложений
Правоохранительные органы рекомендуют не игнорировать автоматические уведомления приложений, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве объяснили, что такие уведомления, как письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения и предупреждения о подозрительной активности, появляются не случайно, а всегда имеют весомые основания, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули: «Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, – автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований».
Эксперты отметили три основные причины использования автоматических оповещений компаниями. Во-первых, это безопасность клиента и поддержание репутации компании, ведь взломанный аккаунт вредит и пользователю, и бренду. Во-вторых, уведомления помогают снижать финансовые потери из-за мошенничества и несанкционированного доступа, позволяя компаниям экономить значительные суммы, предотвращая инциденты на ранней стадии.
Третьей причиной названо соблюдение регуляторных требований: компании должны строго следовать законам о защите данных и информировать пользователей о любых подозрительных действиях. В МВД подытожили, что такая практика выгодна обеим сторонам: «Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи – свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность».
Ранее правоохранительные органы зафиксировали новые схемы мошенников, в которых обманом вовлекают студентов вузов в незаконные операции с денежными средствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана, используя ссылки на якобы уведомления от Роскомнадзора. МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на онлайн-площадках объявлений.