МВД рекомендовало не игнорировать автоматические уведомления приложений

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве объяснили, что такие уведомления, как письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения и предупреждения о подозрительной активности, появляются не случайно, а всегда имеют весомые основания, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули: «Не игнорируйте автоматические уведомления приложений. Несколько слов о том, что многие считают раздражающей мелочью, – автоматических уведомлениях от приложений и сервисов. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований».

Эксперты отметили три основные причины использования автоматических оповещений компаниями. Во-первых, это безопасность клиента и поддержание репутации компании, ведь взломанный аккаунт вредит и пользователю, и бренду. Во-вторых, уведомления помогают снижать финансовые потери из-за мошенничества и несанкционированного доступа, позволяя компаниям экономить значительные суммы, предотвращая инциденты на ранней стадии.

Третьей причиной названо соблюдение регуляторных требований: компании должны строго следовать законам о защите данных и информировать пользователей о любых подозрительных действиях. В МВД подытожили, что такая практика выгодна обеим сторонам: «Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи – свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит, по меньшей мере удвоить осторожность».

Ранее правоохранительные органы зафиксировали новые схемы мошенников, в которых обманом вовлекают студентов вузов в незаконные операции с денежными средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана, используя ссылки на якобы уведомления от Роскомнадзора. МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на онлайн-площадках объявлений.