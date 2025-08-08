Мошенники придумали двухэтапную схему обмана со ссылкой на Роскомнадзор

Tекст: Ирма Каплан

Злоумышленники стали применять двухэтапную схему обмана россиян, при которой вначале связываются с потенциальной жертвой от имени службы доставки букетов и требуют сообщить код из смс, якобы для сверки данных заказа с информацией у курьера, передает РИА «Новости».

После получения кода звонок обрывается, а на экране появляется сообщение от Роскомнадзора о возможной опасности этого вызова.

После этого жертве перезванивают уже под видом сотрудника Роскомнадзора и предлагают помощь, обещая вернуть доступ к сервису «Госуслуги» и отменить заявку на микрозайм, которая будто бы была оформлена от имени жертвы.

В этот момент на телефон приходят четырехзначные коды от микрофинансовых организаций.

Мошенники убеждают получателя в том, что на его имя пытаются оформить микрокредит, просят назвать пришедший код, чтобы защитить аккаунт. На самом деле этот код дает доступ к «Госуслугам» жертвы.

