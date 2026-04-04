Аэропорт Сухума принял 312 рейсов с мая 2025 года

Аэропорт Сухума обслужил 312 рейсов после открытия в мае 2025 года

Tекст: Тимур Шайдуллин





Аэропорт Сухума в Абхазии обслужил 312 рейсов после повторного открытия в мае 2025 года, передает ТАСС. Вице-премьер России Александр Новак рассказал о результатах работы воздушной гавани на пленарном заседании международного экономического форума «Абхазия – инвестиции в будущее».

С 1 мая 2025 года было восстановлено прямое авиасообщение между Москвой и Сухумом. За прошедший период через аэропорт прошло более 123 тыс. пассажиров. Новак подчеркнул, что рейсы выполнялись не только из столицы России, но и из Нижнего Новгорода, Петербурга и Ханты-Мансийска.

Прямая речь Новак прозвучала так: «С 1 мая 2025 года восстановлено прямое авиасообщение Москва – Сухум. За это время выполнено 312 рейсов, перевезено более 123 тыс. пассажиров. Полеты идут из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абхазии открылся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Сухум имени В.Г. Ардзинба. Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил президента России Владимира Путина за открытие аэропорта и вклад в развитие республики.

