В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Песков назвал ношение роскошных усов супернормой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время блиц-опроса на полях Петербургского экономического форума поделился своим отношением к усам и бороде.
Дмитрий Песков принял участие в развлекательном опросе в студии VK Видео, передает РИА «Новости».
Фигуристка Евгения Медведева предложила пресс-секретарю главы государства оценивать различные явления молодежным сленгом.
«Борода для вас – это норм или стрем?» – спросила спортсменка.
«Стрем», – ответил Песков.
В завершение программы соведущий Владимир Маркони поинтересовался мнением гостя о роскошных усах.
«Норм или стрем носить роскошные усы?» – спросил Пескова Маркони.
«Это супер норм!» – с улыбкой ответил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента анонсировал экономическую направленность главной речи Владимира Путина на форуме.
Представитель Кремля отметил огромный интерес западного бизнеса к заявлениям российского лидера.
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