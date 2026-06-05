Песков рассказал о важности ставить максималистские цели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе Петербургского международного экономического форума дал интервью фигуристке Евгении Медведевой, передает РИА «Новости». Беседа прошла в студии блогеров VK Видео.

«Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не все, но многое», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что человеческая жизнь состоит из череды важных этапов. Каждый из них приносит как радость побед, так и боль неудач. По его словам, выдающихся спортсменов отличает способность достойно преодолевать любые трудности и сохранять уверенность в собственных силах.

Смена жизненных этапов является неизбежным процессом, резюмировал пресс-секретарь. Он призвал верить в себя и не сомневаться в будущих успехах даже после достижения значимых результатов на текущем отрезке пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этого же интервью фигуристке Евгении Медведевой Дмитрий Песков назвал ношение роскошных усов супернормой.

В прошлом году президент России Владимир Путин рассказал о дисциплинирующем влиянии масштабных жизненных целей.

Ранее глава государства отметил прямую связь между количеством поставленных задач и итоговым успехом человека.