Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Путин считает, что «чем больше делаешь, тем больше будет получаться»
Президент Владимир Путин считает, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.
«Чем больше делаешь, тем больше результата достигаешь, тем больше у тебя что-то получается. Конечно, нужно все делать с умом, считать свое время, организовывать свой рабочий день, но чем больше задач ставишь перед собой, тем больше успехов делаешь», – передает ТАСС слова Путина, проводившего открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.
Президент отметил, что для того, чтобы все успевать, необходимо организовывать рабочий день. «Чем больше вы делаете, тем быстрее вы найдете самое важное, чем вы хотите заниматься в жизни», – резюмировал он.
Ранее Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.