Путин считает, что «чем больше делаешь, тем больше будет получаться»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Чем больше делаешь, тем больше результата достигаешь, тем больше у тебя что-то получается. Конечно, нужно все делать с умом, считать свое время, организовывать свой рабочий день, но чем больше задач ставишь перед собой, тем больше успехов делаешь», – передает ТАСС слова Путина, проводившего открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20.

Президент отметил, что для того, чтобы все успевать, необходимо организовывать рабочий день. «Чем больше вы делаете, тем быстрее вы найдете самое важное, чем вы хотите заниматься в жизни», – резюмировал он.

Ранее Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.