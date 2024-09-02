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    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

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    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    2 сентября 2024, 10:58 • Новости дня

    Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.

    Тема была поднята во время открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел в кызылской школе № 20, передает ТАСС.

    «Соврать неудобно, скажу, как есть. Но пример нехороший. Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю, ну, шесть часов», – сказал Путин в ответ на вопрос одного из школьников, сколько он спит, чтобы быть в такой хорошей форме.

    Президент призвал ученика, с которым он беседовал, «спать нормально, как минимум восемь часов». «У тебя очень много всякой активности, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», – резюмировал глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 им. Героев Отечества» Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.

    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    @ Валентин Соболев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

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    2 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

    «Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

    «Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.

    По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

    «Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.

    Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    2 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 им. Героев Отечества. Учебное заведение открылось 2 сентября, глава государства осмотрел здание.

    «Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.

    Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

    Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.

    Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.

    Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.

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    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    1 сентября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков рассказал об отношении Путина к Харрис

    Песков: Путин считает Харрис предсказуемым кандидатом, как и Байдена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости главы США Джо Байдена также относятся и к кандидату на этот пост Камале Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что у Москвы нет предпочтительного кандидата на пост президента США, но демократ на этой должности был бы более предсказуемым, передает РИА «Новости».

    То, что Путин говорил о предсказуемости Байдена, относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис, подчеркнул Песков.

    При этом Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    Ранее Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    1 сентября 2024, 23:01 • Новости дня
    Песков рассказал о «жестком и бескомпромиссном» диалоге Путина и Байдена

    Песков: Разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким, но со стороны США не было намерения продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, стало очевидно, что говорить с США не о чем, с их стороны был «дефицит готовности продолжать диалог».

    Ранее Песков отметил, что в период президентства Байдена США своим давлением переполнили чашу терпения России.

    До этого Путин на вопрос о том, кто для России предпочтительнее – Байден или Дональд Трамп, ответил, что Байден более предсказуем.

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    1 сентября 2024, 14:44 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по развитию Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.

    Совещание пройдет в рамках поездки Путина на Дальний Восток, где у главы государства также запланировано выступление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    Кроме того, в начале нового учебного года российский лидер пообщается со школьниками, а в конце недели примет участие в Едином дне голосования.

    Ранее Кремль анонсировал визит Путина в Монголию.

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    2 сентября 2024, 02:54 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Республики Тыва Кызыл, где проведет открытый урок «Разговор о важном».

    Президент осмотрит открывающуюся в Кызыле школу №20 им. Героев Отечества, где проведет открытый урок «Разговор о важном». Кроме того, Путин встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по развитию региона, передает ТАСС.

    Кроме того, в планах рабочей поездки президента значится посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».

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    2 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент Владимир Путин в время урока «Разговор о важном» в Кызыле.

    Глава государства отметил, что после такого провала у противников России «возникнет желание действительно – не на словах, а на деле – переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», передает ТАСС.

    «Мы никогда от этого не отказывались», – указал Путин.

    «Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону – Конституции Украины», – сказал глава российского государства.

    Путин считает, что подобная ситуация на Украине требует продолжения боевых действий.

    «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», – сказал Путин.

    «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», – заключил он.

    Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах Украины начать подготовку к мирным переговорам с Россией осенью.

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    2 сентября 2024, 05:35 • Новости дня
    Путин: Россия готова обеспечить Монголию топливом и ГСМ по льготным ценам

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласовывает межправительственное соглашение по обеспечению Монголии топливом и ГСМ по льготным ценам, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что при российской участии менее чем за год удалось существенно продвинуться в подготовке проекта временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией. Оно позволит нарастить поставки товаров вашего традиционного экспорта на рынки государств – членов Евразэс.

    Ранее Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России.

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    2 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Путин заявил о проработке проекта газопровода «Союз Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода «Союз Восток», монгольские партнеры смогут использовать часть дешевого трубопроводного газа для развития своей экономики и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утвержденному графику. Продолжается проработка проекта газопровода «Союз Восток» протяженностью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    По его словам, рассматривается возможность, чтобы монгольские партнеры не ограничивались только транзитом, а могли использовать дешевый трубопроводный газ для развития экономики и инфраструктуры Монголии.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Монголия согласовывают межправсоглашение по льготному обеспечению топливом.

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    2 сентября 2024, 04:43 • Новости дня
    Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии визита в Монголию президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», которое опубликовано на сайте Кремля, поделился своим видением истории, современного состояния и будущего двусторонних отношений России и Монголии, оценил уровень партнерства России и Монголии, назвал главной трагедией Украины политику Запада, а также высказался о запретах в отношении российских спортсменов на Олимпиаде.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    2 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Путин: Западные страны развернули травлю российских журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлевских пропагандистов», заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «Практически во всех западных странах, где пытаются работать российские журналисты, им чинят различные препоны, запрещаются российские телеканалы, вводится прямая цензура против наших СМИ, информационных интернет-ресурсов. Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», – заявил Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    Президент России отметил, что российские СМИ аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы.

    «Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны. И для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлевских пропагандистов», – подчеркнул Путин.

    Он также отметил, что в России СМИ свободны, это твердо гарантировано Конституцией.

    «Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», – отметил президент России.

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    2 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Путин отметил рост перевозок транзитных грузов между Россией и КНР через Монголию

    Tекст: Вера Басилая

    Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «В качестве одного из достижений могу отметить, что за прошедшие десять лет объем грузоперевозок по Улан-Баторской железной дороге вырос в полтора раза и достиг в 2023 году рекордной отметки – 32,4 млн тонн. При этом заметно увеличились перевозки транзитных контейнерных грузов в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Монголия согласовывают межправсоглашение по льготному обеспечению топливом.

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    2 сентября 2024, 05:15 • Новости дня
    Путин оценил развитие связей с Монголией

    Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с Монголией всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    «Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе. Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    По словам президента, прорабатывается ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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