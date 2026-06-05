  • Новость часаНовак заявил о периоде управляемого охлаждения экономики России
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    Новак заявил о периоде управляемого охлаждения экономики России
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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    4 комментария
    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

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    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.

    «Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.

    «Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.

    Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

    Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.

    Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.

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    4 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска беспилотных систем нанесли успешный удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, который обеспечивал нужды украинских военных в районе населенного пункта Старозаводское.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.

    В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.

    В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.

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    5 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Денежно-кредитная политика, которую проводят власти, дает положительные результаты, хотя между экономическим блоком правительства и Центральным банком постоянно идет дискуссия, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.

    «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.

    «Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.

    Но результат достигается», – подчеркнул президент.

    По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.  

    При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.

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    4 июня 2026, 17:22 • Новости дня
    В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову
    В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочие демонтировали монумент Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве. О сносе монумента сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая.

    В социальных сетях она опубликовала видеозапись процесса демонтажа. Рабочие увезли замотанную скульптуру, оставив на месте лишь пустой постамент. «Андреевский спуск, Булгакова уже нет», – сказала она на видео, передает ТАСС.

    На Украине долгое время продолжаются дискуссии вокруг фигуры классика. В марте 2024 года комиссия Института национальной памяти признала автора символом российской имперской политики. Националисты много лет требовали исключить его книги из школьной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности киевских властей привлечь Михаила Булгакова к уголовной ответственности за его произведения.

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    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

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    4 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

    Оппозиция потребовала отставки главы МИД ФРГ после провала выборов в Совбез ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиция потребовала увольнения министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, поскольку страна смогла набрать лишь 104 голоса вместо необходимых 127 для прохождения в Совет Безопасности ООН.

    Заместитель председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс заявил о необходимости смены руководства дипломатического ведомства, передает РИА «Новости». Политик считает это закономерным итогом ближневосточного курса канцлера Фридриха Мерца. «Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире», – отметил Людерс.

    Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала случившееся позором. В свою очередь глава правительства Фридрих Мерц поздравил Австрию и Португалию с получением мандатов на 2027-2028 годы. Он подчеркнул, что итоги выборов никак не повлияют на глобальные цели государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В итоге Генеральная Ассамблея отказала Германии в предоставлении этого места. После оглашения результатов глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче своей страны.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    @ t.me/glava_lnr_info

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по пригородному поезду в Луганской народной республике, в результате других атак погиб один мирный житель.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Мах об атаке украинских военных на гражданский транспорт в регионе. По его словам, под обстрел попал пассажирский состав.

    «В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», – заявил руководитель республики.

    Помимо инцидента с поездом, в результате других вражеских ударов по гражданскому транспорту погиб один человек, еще один получил ранения. В настоящее время движение на атакованном участке железной дороги полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день украинский дрон убил водителя в Троицком округе ЛНР.

    Двумя днями ранее вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная.

    В конце мая беспилотники ВСУ повредили здание гимназии в Сватовском муниципальном округе.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    4 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Путин назвал необязательной остановку боев для переговоров по Украине

    Путин: Для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Приостановка боевых действий не нужна для начала переговорного процесса по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

    Путин высказался о перспективах урегулирования конфликта на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – подчеркнул российский лидер.

    «Ведь в чем проблема. Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил нежелание Киева прекращать боевые действия страхом потери власти.

    Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

    Также Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине.

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    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

    Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли – более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности

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    Рубио перевел Украину в режим ожидания

    Выступление госсекретаря США Марко Рубио перед сенаторами было сдержанным, но быстро разлетелось на цитаты антироссийской направленности: о новых санкциях, поддержке Украины и о том, что Россия является «вызовом». В Киеве считают, что эта смена тональности – хороший знак и новый шанс настроить Дональда Трампа в свою пользу. Как на самом деле? Подробности

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    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

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    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна

    Социологи вновь прочат победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах. Однако сразу несколько оппозиционных сил имеют реальные шансы пройти в парламент. Сможет ли «Гражданский договор» сохранить устойчивое большинство – или Пашиняну придется искать коалиционных партнеров? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

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      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

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      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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