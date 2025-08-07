Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
МВД: Мошенники рассылают поддельные письма о штрафах ГИБДД
Злоумышленники используют поддельные электронные письма со штрафами ГИБДД, добавляя реальные персональные данные для обмана граждан и кражи финансов, предупредили в МВД со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.
Жертвам поступают сообщения по электронной почте или в мессенджерах, в которых говорится о нарушении ПДД и необходимости оплаты штрафа до определенной даты, сказал член думского комитета по информполитике Антон Немкин, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
К письму прикрепляют PDF-файл, оформленный как официальное постановление, где могут быть указаны реальные имя и номер автомобиля адресата. Внутри сообщения размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на сторонний сайт.
Переход по ссылке может привести либо на фальшивый сайт, который копирует интерфейс государственных и банковских сервисов, либо на зараженный ресурс. На фальшивых страницах запрашиваются данные банковской карты, включая номер, срок действия, CVV-код и даже коды из СМС.
В других случаях ссылка приводит к загрузке вредоносного программного обеспечения, способного перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям и использовать камеру или микрофон устройства. Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, например, «Госуслуги».
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк поясняла, что своевременные действия в первый час после взлома помогают минимизировать потери и защитить личные данные от дальнейших злоупотреблений.
До этого ЦБ за первые шесть месяцев 2025 года выявил свыше 4 тыс. мошеннических и нелегальных проектов. Также прокуратура Москвы предупреждала о схемах мошенничества с инвестициями.