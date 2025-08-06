В МВД напомнили о «золотом часе» для жертв мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

При компрометации учетных записей или устройств у пользователя есть так называемый «золотой час», чтобы минимизировать последствия, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Если мошенникам стали известны данные банковской карты, необходимо срочно сменить пароль и код доступа в банковский сервис, а также заморозить банковские карты и счета. Важно немедленно связаться с банком, сообщить о попытке мошенничества и назвать номер телефона, который использовали злоумышленники.

Кроме этого, Волк советует предупредить родных, близких и работодателя о риске компрометации, чтобы избежать перевода денежных средств на взломанные счета. Если атака затронула учетную запись на популярном государственном сервисе, следует оперативно сменить пароль, связаться с горячей линией сервиса и проверить наличие подозрительных заявок или разрешений.

Также необходимо обратиться в МВД и передать всю собранную информацию по инциденту. Если есть подозрение, что контроль над мобильным номером перешел к третьим лицам, нужно срочно связаться с оператором, изменить привязку сервисов к другому номеру и предупредить контакты о возможных попытках мошенничества.

При взломе мессенджеров или соцсетей рекомендуется немедленно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию, отключить незнакомые устройства и оповестить свой круг контактов о возможных рисках. Волк подчеркнула, что все эти риски можно значительно снизить при соблюдении правил цифровой гигиены и использовании инструментов безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России в первой половине 2025 года выявил свыше 4 тыс. мошеннических и нелегальных проектов.

До этого в МВД раскрывали популярные уловки мошенников.