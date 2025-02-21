Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Свыше тысячи москвичей отпраздновали 100-летний юбилей
Свыше 1 тыс. москвичей отметили столетний юбилей благодаря высоким стандартам жизни
В Москве более 1 тыс. жителей отметили 100-летний юбилей, что свидетельствует о высокой продолжительности жизни в столице, где более 58 тыс. человек достигли возраста 90 лет, а средняя ожидаемая продолжительность жизни превышает 79 лет.
Замэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 58 тыс. москвичей достигли возраста 90 лет, а свыше тысячи жителей столицы отпраздновали свой 100-летний юбилей. Она отметила, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице уже превысила 79 лет, и выразила надежду, что вскоре этот показатель достигнет ста лет, сообщает РИА «Новости»,
Ракова также подчеркнула, что проводимое совместно с аналитическим центром НАФИ исследование показало: 9 из 10 москвичей уверены в том, что на продолжительность их жизни влияют собственные действия и решения. Участники программы «Московское долголетие» отметили важность проекта в поддержке их физического и ментального здоровья, а также в адаптации к новой социальной роли после выхода на пенсию.
Вице-мэр добавила, что столица, благодаря развитой медицине и комфортной городской среде, благоприятствует активному образу жизни и долголетию. Исследование, охватившее более 1,6 тыс. москвичей старше 45 лет, подтвердило, что участники проекта внимательно следят за своим здоровьем.
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