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    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Родительство должно быть если не выгодно, то хотя бы не так тяжело

    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    13 комментариев
    20 августа 2024, 14:39 • Новости дня

    Старейшая долгожительница в мире умерла на 118-м году жизни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мария Браньяс Морера, являвшаяся с 2022 года старейшим живущим человеком на Земле, умерла в возрасте 117 лет, сообщила ее семья.

    Как говорится в сообщении, Мария Браньяс умерла, как хотела: во сне, без боли, передает ТАСС.

    Возраст долгожительницы был подтвержден американской Группой геронтологических исследований (GRG) и организацией LongeviQuest.

    Напомним, в апреле житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора, умер на 115-м году жизни.

    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    20 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    Алаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

    В своем Telegram-канале он указал, что мирные граждане были расстреляны в упор, в голову и в затылок.

    Алаудинов сообщил о получении большого количества фотографических доказательств массовых расстрелов мирных жителей в Курской области.

    «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    20 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Защита генерала Попова сообщила о подделке вещдоков по уголовному делу
    Защита генерала Попова сообщила о подделке вещдоков по уголовному делу
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые стали одним из доказательств по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, является подделкой, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

    Экспертизу провели по инициативе СК. Как сообщил Буйновский, установлено, что в документах по делу Попова «стоит не его подпись», генерал «не должен был там вообще расписываться».

    Буйновский подчеркнул, что теперь обвинение против Попова «строится следствием не на прямых, но на косвенных доказательствах», передает ТАСС.

    Напомним, 235-й гарнизонный военный суд 15 июля удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения генерал-майору Попову, которого обвинили в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

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    19 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Кадыров ответил Маску

    Кадыров призвал Маска не обращать внимание на продажные СМИ

    Кадыров ответил Маску
    @ Александр Казаков/РИА Новости,Grzegorz Wajda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску не обращать внимания на продажные СМИ и отсталых людей после заявления бизнесмена о том, что он не дарил главе российского региона электрокар Tesla Cybertruck.

    «Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава Чечни призвал Маска и дальше работать над новыми изобретениями. Кадыров подчеркнул, что разработки Маска, в частности Starlink, помогают российским бойцам в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее Кадыров заявил, что Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, который будет направлен в зону СВО.

    Однако позже Маск опроверг, что передавал Кадырову машину, и заявил о лживости традиционных СМИ.

    Коментарии (29)
    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Эксперт: России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов

    Член ОП РФ Лянге поддержала инициативу запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

    Эксперт: России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов
    @ Ivan Sekretarev/AP/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Социальная сфера России на данный момент вынуждена брать на себя нагрузку как минимум за одного работающего мигранта, его жену и не менее чем за троих детей, сказала газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге, комментируя инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи.

    Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.

    «Я очень рада, что начали появляться инициативы, связанные с наведением порядка в миграционной сфере в нашей стране. Данный законопроект поддерживаю, потому что у нас порой складывается очень странная ситуация: допустим, на стройке работает один трудовой мигрант. Он привозит к нам свою семью, где есть неработающая жена и минимум трое, а то и пятеро детей. И вся эта прекрасная семья получает социальную поддержку в виде медицинского обслуживания и образования, и мы берем на себя эти обязательства», – говорит Лянге.

    Она объясняет, что в России любой ребенок, вне зависимости от гражданства, должен ходить в школу. В итоге получается, что работает и приносит пользу экономике России только один мигрант, а нагрузку социальная сфера нашей страны несет минимум за пятерых, а то и семерых человек. В связи с этим, отмечает эксперт, встает вопрос, а насколько вообще выгодно такое сотрудничество России?

    Собеседница отмечает, что данная ситуация сложилась со времен распада СССР, когда к нам приезжали граждане бывших республик единой некогда страны, с которыми россияне учились в школах по одним учебникам, и между нами и мигрантами не было особых различий в манере поведения и общении. Все приезжие прекрасно знали русский язык. Сейчас приезжают люди, которые учатся совсем по другим книгам, часто не знают русского языка и правил поведения в России.

    «Мы почему-то стесняемся говорить о своих интересах и о своей выгоде. Но вообще, если честно, за одного работающего мигранта нам нагружать свои школы и медицину семьями из 5-6 человек совсем не выгодно. Пока консолидированного решения вопроса нет, но наводить порядок необходимо. Люди, приезжая к нам в страну работать, должны готовиться, учить язык», – считает Лянге.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев также поддержал данную инициативу. «Если и принимать в России иностранцев, то исключительно высококвалифицированные кадры, и непременно лишь тех, в ком нуждается российская экономика. Семьи мигрантов точно не входят в число таковых», – заключил Журавлев.

    Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может носить только негативный характер.

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, при этом премьер-министр Индии Нарендра Моди не хочет становиться посредником в дипломатическом урегулировании, в том числе потому, что эта страна зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, передает РБК.

    Источники агентства сообщили, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. При этом в ходе нее вряд ли будут сделаны какие-либо важные заявления, хотя планируется заключить ряд соглашений, включая оборону и агропромышленность, говорится в публикации.

    В частности, украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» и Индия рассматривают возможность совместного выпуска газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

    Ранее сообщалось, что премьер Индии собрался посетить Украину.

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    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    20 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Лукашенко раскритиковал постсоветские страны за отношение к России

    Лукашенко подверг критике постсоветские страны за желание «брать что-то» у России и «ничего взамен не давать»

    Лукашенко раскритиковал постсоветские страны за отношение к России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые постсоветские государства хотят только «брать что-то» у России, «ничего не давая взамен», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минск не скрывает союзнические отношения с Россией. Он отметил, что Россия и Белоруссия «фактически в одной лодке», если эта лодка «опрокинется – оба утонем». «Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на каналы «Россия 1» и «Беларусь 1».

    Он подчеркнул, что «так дело не пойдет», ведь вскоре может наступить время, когда этим странам нужно будет «просить поддержки и помощи» у России. Он напомнил, что во время беспорядков в январе 2022 года Казахстан обратился за помощью не к «Китаю, Индии, Пакистану», а к России и ОДКБ.

    Лукашенко также подчеркнул важность экономических связей: «Что, Казахстан или Узбекистан с их товарами ждут в Америке или Евросоюзе?». Лукашенко призвал не «терять то, что есть» – общий рынок с Россией, а расширять его.

    Комментируя политику Армении, Лукашенко заявил: «Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению».

    Напомним, Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    20 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона

    Байден вспомнил слова Киссинджера о Европе, которая после Наполеона не смотрела без опаски на Россию

    Байден вспомнил слова Киссинджера о взгляде Европы на Россию после Наполеона
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден в ходе съезда Демпартии в Чикаго упомянул фразу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Европа со времен Наполеона не смотрела на Россию без опаски.

    По его словам, незадолго до смерти Киссинджер позвонил и отметил, что со времен Наполеона европейские страны не смотрели без опаски на Россию, передает ТАСС его слова.

    «Когда экс-президент США Дональд Трамп покинул свой пост, НАТО и Европа были разорваны в клочья», – отметил он.

    Ранее Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским назвал Россию «военной машиной», напомнив ему, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

    Коментарии (9)
    20 августа 2024, 03:24 • Новости дня
    Трамп назвал условие признания поражения на выборах президента США

    Трамп заявил о готовности признать поражение в борьбе за пост президента США на «честных и свободных выборах»

    Трамп назвал условие признания поражения на выборах президента США
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах президента страны, если выборы пройдут честно и свободно.

    Трамп считает, что в случае его поражения США ждет «такой штопор, какого еще никогда не видели – как в 1929 году». Однако, добавил Трамп, если «выборы будут свободными и честными», он «абсолютно точно» согласится с их результатами даже в случае поражения.

    «Если я увижу, что у нас были честные и свободные выборы, а, я надеюсь, что смогу это сказать – вы не увидите более благородного человека, чем я. Я благородный человек», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    Трамп усомнился в интеллектуальных способностях кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис, заявив, что стране нужен очень умный лидер, а она таким стать не сможет. «Я не считаю это оскорблением – это просто факт», – заявил он.

    Напомним, из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно телеканалом ABC и газетой Washington Post, следует, что половина американских избирателей сейчас поддерживает кандидатуру Харрис, она немного опережает Трампа.

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    «Военную контрразведку нервируют телефоны в зоне СВО»

    «Даже фотографирование бойца на фоне танка или своих окопов, чтобы отправить снимок жене или девушке, может привести к печальным последствиям», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он рассказал о том, зачем и как обычные смартфоны используются в зоне СВО и можно ли от них отказаться. Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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