  • Новость часаВозросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей
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    США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес
    Россияне стали записываться в армию из желания отомстить за «Крокус»
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    Украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей
    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    17 комментариев
    3 апреля 2024, 10:32 • Новости дня

    Самый старый в мире мужчина умер в возрасте 114 лет в мире в Венесуэле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер на 115-м году жизни, сообщил президент страны Николас Мадуро.

    По его словам, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер в возрасте 114 лет, передает ТАСС.

    По данным газеты El Nacional, Перес Мора умер из-за респираторных осложнений в возрасте 114 лет и 339 дней незадолго до своего 115-летия.

    Напомним, в январе 2022 года Книга рекордов Гиннесса сообщила, что испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый старый мужчина в мире, скончался в Леоне в возрасте 112 лет.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    2 апреля 2024, 20:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом подчеркнул, что Пекин не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран.

    Си Цзиньпин обозначил, что вопрос Тайваня в отношениях с США является «красной линией», передает РИА «Новости».

    Председатель КНР также отметил, что Китай не будет бездействовать, если Вашингтон будет добиваться «лишения Китая его законного права на развитие».

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

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    2 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    @ Василий Малышев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка РСФСР, кавалер ордена Почета, актриса театра и кино Татьяна Конюхова умерла на 93-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

    В сообщении отмечается, что Татьяна Конюхова скончалась после продолжительной болезни, передает ТАСС.

    Татьяна Конюхова известна по фильмам «Доброе утро», «Майская ночь, или Утопленница», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова». Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в сериале «Хранимые судьбой» в 2011 году.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Луговой отреагировал на ввоз в Россию взрывчатки в иконах с Украины

    Депутат Луговой: «Недоукраина» не понимает, что творит

    Луговой отреагировал на ввоз в Россию взрывчатки в иконах с Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Количество взрывчатого вещества, способы его производства и то, что груз незаметно прошел через страны ЕС, указывают на украинский след, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, комментируя ввоз в Россию с Украины спрятанную в иконах взрывчатку иностранного производства.

    Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли ввоз в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывные устройства. Сообщается, что гексоген был спрятан в православные иконы и церковную утварь, его мощности хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

    «Во всей этой истории, которая связана с задержанием грузов взрывчатки, я хотел бы обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, поражает то количество взрывчатки, которое было обнаружено, – оно не является любительским, а самым что ни на есть профессиональным. Особенно учитывая то, что был обнаружен гексоген, который может производиться только фабричным образом», – говорит Луговой.

    Во-вторых, продолжает депутат, весь этот груз спокойно шел из Румынии и прошел несколько стран Евросоюза. В связи с этим совершенно очевидно, что к этому «мотив здесь только у одних – у недоукраины».

    «Это лишний раз подчеркивает то, что Украина, или, скорее, «недоукраина», видимо не понимает, что творит. У нас уже нет вообще никаких сомнений о том, что при теракте в «Крокусе» руками террористов рулил мозг Украины из западных спецслужб, и это задержание груза икон – лишнее тому подтверждение. Я считаю, мы должны продолжить системные удары по средствам критической инфраструктуры противника, чтобы оболваненное население «недоукраины» наконец все поняло. После Харькова следующим должен быть Киев», – заключил Луговой.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.

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    2 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов

    Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов

    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс работает над планом по созданию пакета помощи Украине объемом до 100 млрд долларов сроком на пять лет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.

    В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.

    Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    2 апреля 2024, 17:51 • Новости дня
    Названа дата прекращения обслуживания карт «Мир» в Киргизии

    Оператор платежной системы сообщил о прекращении с 5 апреля работы карт «Мир» в Киргизии

    Названа дата прекращения обслуживания карт «Мир» в Киргизии
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение обслуживания карт «Мир» в Киргизии произойдет с 5 апреля 2024 года из-за санкций, введенных США против оператора российской платежной системы, сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт».

    В сообщении на сайте «Элкарт» говорится, что санкции были введены министерством финансов США против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). В целях минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы «Элкарт», прекращает обслуживание карт «Мир» в своей инфраструктуре, передает ТАСС.

    Ранее армянские банки прекратили обслуживание карт «Мир».

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    2 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами

    Шойгу: Адмирал Моисеев назначен главнокомандующим ВМФ России

    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства.

    Шойгу также сообщил, что вице-адмирал Сергей Пинчук и вице-адмирал Константин Кабанцов стали командующим Черноморским флотом и командующим Северным флотом соответственно, передает РИА «Новости».

    Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. Попова (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н. Кузнецова. В 2011 году с отличием окончил Военную академию Генштаба РФ.

    В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. В мае 2019 года Моисеев возглавил Северный флот РФ. Удостоен звания Героя России.

    Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Нахимовское военное училище и Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. В декабре 2011 года стал командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

    Константин Кабанцов родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне – Семей) Казахской ССР. В 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 2007-м – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2018-м – Военную академию Генерального штаба ВС России.

    Большую часть службы провел на подводных лодках Северного флота, прошел путь от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением.

    В марте адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ, а вице-адмирал Кабанцов – врио командующего Северным флотом.

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    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

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    2 апреля 2024, 19:22 • Новости дня
    Казачий атаман выдвинул требования к Макрону

    Франция причастна к эскалации конфликта на Украине и должна убрать своих наемников из рядов ВСУ, заявил в обращении к французам и президенту Франции Эммануэлю Макрону верховный атаман международного Союза казаков воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.

    «Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наемников с нашей святой русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое «Березина», – приводит обращение атамана Telegram-канал «Первый казачий».

    Свое обращение атаман записал в Станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего куреня (дома). Дьяконов обвинил в его разрушении, в том числе, Францию, которая в 2014 году запустила механизм гражданской войны на Украине.

    Дьяконов добавил, что в этом доме 1804 года постройки до 2014 года жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении, передает «Газета.ru». Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими российскими военными вступил в сдавшийся Париж в 1814 году.

    Дьяконов пообещал восстановить курень и другие подобные сооружения. В том числе, силами французских военнопленных. «Учите русский язык, пригодится», – завершил свое обращение атаман.

    Напомним, Эммануэль Макрон не исключил, что Франции на Украине «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 20:33 • Новости дня
    Роскосмос утвердил эскиз Российской орбитальной станции
    Роскосмос утвердил эскиз Российской орбитальной станции
    @ t.me/roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), развертывание которой запланировано на 2027–2032 годы.

    РОС будет иметь ряд принципиальных отличий от Международной космической станции (МКС), ее ключевая особенность – открытая модульная архитектура, позволяющая продлевать срок службы станции десятилетиями, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Еще одно важное отличие – полярная орбита. Наклонение орбиты МКС составляет менее 52 градусов, а у РОС оно будет до 97 градусов. Это обеспечит обзор всей земной поверхности, включая стратегически важный для России Северный морской путь.

    РОС получит высокую энергетику, что позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного в российской космонавтике оборудования, например, радиолокаторов и антенных систем большой мощности. В отличие от МКС, РОС сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов.

    Ранее в РКК «Энергия» сообщили, что орбита РОС позволит отправлять аппараты к Луне дважды в месяц.

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    2 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин рассказал о проходящем переформатировании мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Переформатирование сил происходит сейчас в мире, но не все могут с этим смириться и ищут виноватых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

    «Происходит изменение, переформатирование мира. Потому что новые силы, новые центры мира развиваются такими темпами, которых, наверное, история еще не знала. И эти процессы неизбежны. Просто никто не хочет из власть предержащих, в широком смысле этого слова, с этим смириться. Ищут виноватых – вот в чем проблема», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

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    2 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЦАХАЛ последние месяцы периодически наносит удары по объектам в Ливане и Сирии. Однако прежде здания дипломатических миссий не становились целями атак. Израиль нарушил ряд норм международного права и действовал с молчаливой поддержкой США, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

    «При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

    Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

    Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

    В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

    Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 


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