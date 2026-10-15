Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Израильские военные уничтожили туннель ХАМАС на юге сектора Газа
Израильские военнослужащие уничтожили туннель ХАМАС длиной 1,5 км на юге Газы
В южной части сектора Газа израильские инженерные подразделения ликвидировали подземный туннель палестинского движения ХАМАС протяженностью полтора километра.
Военнослужащие Израиля заблокировали и взорвали подземный туннель палестинских радикалов на юге анклава, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
«В южной части сектора Газа инженерные подразделения совместно со спецподразделением «Яхалом“ заблокировали и уничтожили подземный туннель протяженностью около 1,5 км, проходящий под «желтой линией». Внутри туннеля были обнаружены помещения, предназначенные для использования террористами ХАМАС», – заявили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что армейские подразделения развернуты в районе сектора Газа в рамках соглашения о прекращении огня и продолжат действовать в целях устранения любых непосредственных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник израильские военные уничтожили пять бойцов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе.
Ранее Израиль ликвидировал командира спецназа ХАМАС.