Израильский дрон убил журналистов Al-Mayadeen и Al-Manar

Журналисты Al-Mayadeen и Al-Manar погибли при ударе израильского дрона в Ливане

Tекст: Мария Иванова

В результате удара израильского беспилотника по югу Ливана погибли двое журналистов. Среди жертв – корреспондент канала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и представитель телеканала Al-Manar Али Шаэйб, сообщает РИА Новости.

В официальном сообщении Al-Mayadeen говорится: «Наша коллега, корреспондент Фатима Фтуни погибла в результате подлого израильского удара. Также в результате этого подлого удара погиб наш друг Али Шаэйб – корреспондент телеканала Al-Manar».

Оба журналиста находились в зоне обстрела в момент атаки. Подчеркивается, что трагедия произошла именно из-за удара беспилотника на юге страны.

Ранее в субботу сообщалось, что израильский дрон ударил по машине журналистов на юге Ливана

Ранее директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари погиб при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута.

На юге Ливана в населенном пункте Заутар аль-Гарбия при израильском авиаударе погибли пять спасателей гражданской обороны.