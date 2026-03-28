Израильский дрон убил журналистов Al-Mayadeen и Al-Manar

Журналисты Al-Mayadeen и Al-Manar погибли при ударе израильского дрона в Ливане
В результате удара израильского беспилотника по югу Ливана погибли двое журналистов. Среди жертв – корреспондент канала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и представитель телеканала Al-Manar Али Шаэйб, сообщает РИА Новости.
В официальном сообщении Al-Mayadeen говорится: «Наша коллега, корреспондент Фатима Фтуни погибла в результате подлого израильского удара. Также в результате этого подлого удара погиб наш друг Али Шаэйб – корреспондент телеканала Al-Manar».
Оба журналиста находились в зоне обстрела в момент атаки. Подчеркивается, что трагедия произошла именно из-за удара беспилотника на юге страны.
Ранее в субботу сообщалось, что израильский дрон ударил по машине журналистов на юге Ливана
Ранее директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари погиб при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута.
На юге Ливана в населенном пункте Заутар аль-Гарбия при израильском авиаударе погибли пять спасателей гражданской обороны.