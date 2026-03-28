Израильский удар убил пятерых спасателей на юге Ливана
Пять спасателей погибли при авиаударе Израиля по ливанскому поселку Заутар
На юге Ливана в населенном пункте Заутар при израильском авиаударе погибли пять спасателей, выполнявших гуманитарную миссию гражданской обороны.
О гибели спасателей сообщила гражданская оборона исламской ассоциации, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на юге Ливана, в населенном пункте Заутар аль-Гарбия.
В заявлении организации говорится: «Они погибли при исполнении своего гуманитарного долга в результате вражеского авиаудара по населенному пункту Заутар аль-Гарбия 28 марта». Подробности об обстоятельствах удара и состоянии других людей в районе атаки в документе не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта министерство здравоохранения Ливана представило данные о 570 погибших и 1 444 раненых в результате израильских ударов по стране. Позднее число погибших от израильских атак по Ливану достигло 687 человек, включая почти сто детей и десятки женщин.