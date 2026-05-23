В Кремле рассказали о звонках с Украины российским детям

Харичев: Зафиксированы 1,5 млн ежедневных звонков с Украины российским детям
Россиянам с Украины каждый день поступают ежедневно около 1,5 млн звонков, мошенники «атакуют» детей, заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
Начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев предупредил о масштабной угрозе для граждан, передает РИА «Новости». По его данным, телефонные мошенники проявляют повышенный интерес к подрастающему поколению.
«Берегите, пожалуйста, детей, следите за тем, что они смотрят в интернете, чем они интересуются. Их атакуют, мы фиксируем, что порядка 1,5 млн звонков идет с Украины каждый день по российским телефонам, смотрите за тем, с кем разговаривают ваши дети», – сказал Харичев.
Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов с территории Украины.