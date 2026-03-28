Израильский дрон ударил по машине журналистов на юге Ливана

Израильский дрон атаковал машину с репортерами Al-Mayadeen и Al-Manar в Ливане

Tекст: Мария Иванова

В районе Джизина на юге Ливана израильский беспилотник атаковал машину с журналистами, передает РИА «Новости».

«Вражеский беспилотник атаковал машину, в которой были журналисты. Это произошло на дороге рядом с Джизин», – сообщил ливанский военно-полевой источник.

По его данным, в атакованном автомобиле могли находиться журналисты ливанских каналов Al-Mayadeen и Al-Manar. Источник добавил, что, по предварительной информации, в результате удара есть погибшие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор получили ранения на юге страны в результате израильской атаки на их автомобиль.

Ливанские власти заявили о серии авиаударов израильских беспилотников на востоке и юге республики, обернувшейся гибелью трех человек и уничтожением нескольких автомобилей.