Израильский дрон ударил по машине журналистов на юге Ливана
Израильский дрон атаковал машину с репортерами Al-Mayadeen и Al-Manar в Ливане
На юге Ливана в районе Джизина израильский беспилотник атаковал автомобиль с журналистами, по предварительным данным, атака привела к жертвам.
В районе Джизина на юге Ливана израильский беспилотник атаковал машину с журналистами, передает РИА «Новости».
«Вражеский беспилотник атаковал машину, в которой были журналисты. Это произошло на дороге рядом с Джизин», – сообщил ливанский военно-полевой источник.
По его данным, в атакованном автомобиле могли находиться журналисты ливанских каналов Al-Mayadeen и Al-Manar. Источник добавил, что, по предварительной информации, в результате удара есть погибшие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор получили ранения на юге страны в результате израильской атаки на их автомобиль.
Ливанские власти заявили о серии авиаударов израильских беспилотников на востоке и юге республики, обернувшейся гибелью трех человек и уничтожением нескольких автомобилей.