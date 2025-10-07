Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
Депутаты нижней палаты парламента одобрили ратификацию соглашения с Кубой, которое определяет правовые рамки для расширения двустороннего военного сотрудничества.
Депутаты Госдумы одобрили ратификацию соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой, передает ТАСС. Документ был подписан в Гаване 13 марта 2025 года и в Москве 19 марта 2025 года. Законопроект о ратификации был внесен в нижнюю палату парламента кабмином России.
В тексте документа указано: «Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года».
По словам представителей правительства, это соглашение создает правовую основу для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил неизменную позицию России по необходимости отмены Соединенными Штатами блокады Кубы. МИД России прокомментировал сообщения о возможном размещении комплекса «Орешник» на территории Кубы.