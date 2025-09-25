Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы
Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова выступила за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, призвав исключить страну из списка спонсоров терроризма.
«Лавров подтвердил принципиальную позицию Российской Федерации о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и исключения страны из американского списка «государств-спонсоров терроризма», – сказано в заявлении МИД России по итогам переговоров Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом.
Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что стороны в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели «сверку часов» по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства.
Лавров и Родригес подчеркнули взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной и углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Москва и Гавана отметили общность подходов по большинству вопросов глобальной и региональной повестки, а также выразили обоюдное стремление сторон к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН, других многосторонних площадках, в том числе БРИКС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил обеспокоенность военной активностью США в Карибском бассейне, обращая внимание на возможные последствия для мира и стабильности региона.