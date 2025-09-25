  • Новость часаРосавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево
    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Президент Ботсваны объявил о планах приобрести контроль над De Beers
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12
    ФБР нашло у экс-советника Трампа Болтона секретные документы
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    22 комментария
    25 сентября 2025, 02:28 • Новости дня

    Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы

    Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова выступила за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, призвав исключить страну из списка спонсоров терроризма.

    «Лавров подтвердил принципиальную позицию Российской Федерации о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и исключения страны из американского списка «государств-спонсоров терроризма», – сказано в заявлении МИД России по итогам переговоров Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

    Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что стороны в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели «сверку часов» по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства.

    Лавров и Родригес подчеркнули взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной и углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере.

    Москва и Гавана отметили общность подходов по большинству вопросов глобальной и региональной повестки, а также выразили обоюдное стремление сторон к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН, других многосторонних площадках, в том числе БРИКС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил обеспокоенность военной активностью США в Карибском бассейне, обращая внимание на возможные последствия для мира и стабильности региона.

    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (6)
    24 сентября 2025, 19:19 • Видео
    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 15:46 • Новости дня
    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года

    Мишустин: МРОТ увеличится до 27 093 рублей с 2026 года

    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минимальный размер оплаты труда увеличится более чем на 20% и достигнет 27 093 рубля с 1 января 2026 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

    Премьер-министр отметил, что на повестке обсуждались вопросы, направленные на повышение доходов россиян, и были подготовлены поправки в законодательство, предусматривающие это увеличение, передает ТАСС.

    «В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», – заявил глава кабмина.

    Ранее в Госдуме предположили рост МРОТ в 2026 году до 20%.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 04:18 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают информационные агентства.

    Правительственный самолет совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, облетев все страны, за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Ключевым событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии. Помимо этого, у министра запланировано множество двусторонних встреч.

    Среди переговоров ожидается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Министр также примет участие в ряде министерских мероприятий, включая заседания по линии БРИКС, G20, ОДКБ, а также встречи в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Юбилейная сессия Генассамблеи стартовала в Нью-Йорке 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду. 27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2025, 05:26 • Новости дня
    В ООН объяснили остановку эскалатора при подъеме Трампа

    В ООН заявили о случайном срабатывании предохранителя на эскалаторе с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалатор, по которому президент США Дональд Трамп поднимался в ООН, неожиданно остановился из-за случайного срабатывания защитного устройства, сообщил источник в организации.

    «Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привел в действие предохранительный механизм», – заявил источник РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента функционирование эскалатора было немедленно возобновлено.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призывала ООН провести расследование с отключением эскалатора, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал со сцены Генассамблеи ООН о двух вещах, которые, по его словам, он получил от организации: неработающем эскалаторе и неработающем телесуфлере.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 00:20 • Новости дня
    Росавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево

    Росавиация начала расследование инцидента с самолетами в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация в Telegram-канале сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    «Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», сказано в посте.

    Там напомнили, что при подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург), по предварительным данным, коснулся лайнера  Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина.

    Для пассажиров рисков не было, их пересадили на резервный борт в Санкт-Петербург, самолет уже вылетел, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии

    Вучич заявил о благодарности Путину за поддержку Сербии

    Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о значении поддержки со стороны России.

    Он отдельно отметил, что Белград ощущает помощь, в особенности по вопросам территориальной целостности и государственного суверенитета, передает ТАСС.

    «Мы чувствуем поддержку России, особенно в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и мы всегда благодарны президенту [РФ] за эту поддержку», – заявил Вучич журналистам.

    Ранее посол Сербии отверг призывы Запада отказаться от дружбы с Россией.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Пекине в начале сентября отметил, что стратегическое партнерство двух стран является взаимовыгодным.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (15)
    24 сентября 2025, 16:56 • Новости дня
    Бойцы «Запада» форсировали Жеребец и прорвали оборону ВСУ

    Минобороны: Войска «Запада» форсировали реку Жеребец и прорвали оборону ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Подразделения группировки «Запад» внезапно для проротивника преодолели водную преграду и проникли в глубину украинской обороны на краснолиманском направлении, завершив окружение Кировска.

    Подразделения группировки войск «Запад» форсировали реку Жеребец на краснолиманском направлении, воспользовавшись эффектом внезапности и вклинились в оборону ВСУ, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Противник заранее оборудовал укрепленные позиции вдоль реки, которая служила естественной преградой для продвижения российских войск.

    По информации ведомства, соединения «Запада» завершают освобождение населенного пункта Кировск. ВСУ сосредоточили на этом участке три бригады, всего до 19 батальонов. В обороне использовали тактику, характерную для урбанизированных районов Донбасса: каждый дом и подвал были превращены в укрепленные опорные пункты, а подходы к ним минировались и перекрывались инженерными заграждениями.

    Российские военные проводят зачистку Кировска от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Лесистая местность и возвышенности вокруг населенного пункта позволяли противнику маскировать позиции, что осложняло наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за одну ночьуничтожили 70 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и в Купянске Харьковской области овладели 115 зданиями.

    Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Полянский: Европа хочет убедить СБ ООН, что Украина не проигрывает на поле боя

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят, чтобы Совбез ООН существовал в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании Совбеза по Украине Полянский заявил: «Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы».

    По его словам, Европа и НАТО «сильно влипли» в антироссийский проект, выход из которого им сейчас сложно найти. Полянский также отметил, что в США начали осознавать сложность ситуации после смены американской администрации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность нынешних киевских властей. Переговоры в Стамбуле Полянский назвал «оптимальным форматом».

    «Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», – сказал Полянский.

    Он также обратил внимание на то, что в Европе продолжают усиливать антироссийскую риторику, несмотря на необходимость работать над мирным урегулированием.

    Полянский также подчеркнул, что у России «никогда не было задачи растоптать украинскую идентичность». Заявления, что Россия якобы стремится к этому – «огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком», сказал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Министерство обороны России сообщило, что блокирование ВСУ с юга продолжается. Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
