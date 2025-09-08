Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.12 комментариев
Президент Кубы объявил операцию США угрозой для Карибского региона
Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил обеспокоенность военной активностью США в Карибском бассейне, обращая внимание на возможные последствия для мира и стабильности региона.
Как заявил Диас-Канель, военная операция США в Карибском бассейне представляет серьезную угрозу для безопасности региона, передает ТАСС. По его словам, Латинская Америка и Карибский бассейн традиционно рассматриваются как зона, свободная от ядерного оружия, и зона мира.
Диас-Канель подчеркнул в своем заявлении, что СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств, влиятельное интеграционное объединение в регионе) должно защищать эти достижения. «Латинская Америка и Карибский бассейн являются зоной, свободной от ядерного оружия, и зоной мира. СЕЛАК обязано защищать эти достижения перед лицом серьезной угрозы региональной безопасности, которую представляет собой непропорциональная военная операция США в Карибском бассейне, проводимая под ложными предлогами», – написал он в соцсети X.
По мнению кубинского лидера, инициатива США может дестабилизировать ситуацию и поставить под угрозу существующие договоренности, обеспечивающие мир и безопасность для стран региона. Операция проводится под предлогами, которые президент Кубы считает ложными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал сбивать военные самолеты Венесуэлы в случае угрозы американским интересам. В США заявили о ликвидации одиннадцати членов вооруженной банды, которую считают подконтрольной Николасу Мадуро. Трамп сообщил об обстреле судна у берегов Венесуэлы.