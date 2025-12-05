Власти Мьянмы снесли почти 300 зданий в крупнейшем центре мошенников

Власти Мьянмы снесли 297 зданий в крупнейшем центре интернет-мошенничества

Tекст: Мария Иванова

Власти Мьянмы снесли почти 300 зданий в крупнейшем центре интернет-мошенничества в рамках крупномасштабной операции, передает РИА «Новости».

Как сообщает государственное агентство MNA, ликвидация затронула 297 незаконных построек в комплексе KK Park возле города Мьявади, известном как один из главных центров подпольных онлайн-казино и мошеннических сетей. Операция проходит в районах Шве Кокко и Мьявади–Маэтавталай с участием сил безопасности, административных органов и местных властей.

Только за последние сутки в третьем секторе KK Park были снесены еще четыре здания. Всего из 425 строений этого сектора уже ликвидированы 149, что, по данным властей, должно существенно ослабить криминальную инфраструктуру региона.

Дополнительно власти сообщили о передаче 278 граждан Китая, которые были причастны к незаконным онлайн-операциям. Их перевели китайским властям через Второй мьянмано-таиландский мост дружбы по гуманитарным и правовым причинам в соответствии с двусторонними соглашениями.

В ходе отдельной полицейской операции в городе Мьявади задержаны 248 человек, в том числе 25 граждан КНР и 223 гражданина Мьянмы. У них изъяли 82 компьютера, 92 мобильных телефона и другое оборудование, использовавшееся для противоправной деятельности. Все задержанные предстанут перед судом.

С января по декабрь этого года Мьянма депортировала 11 239 иностранцев из почти 13 тыс., незаконно пересекших границу, а 1706 человек еще ожидают передачи и находятся под контролем властей.

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов заявил, что в мошеннических кол-центрах Мьянмы могут работать до 25 граждан России.

В апреле правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая освободили двух россиянок, которых обманом заманили в такие кол-центры обещаниями высоких заработков.

Между тем Конгресс США начал изучать применение Starlink в рабских кол-центрах Мьянмы.