Посол оценил число россиян в мошеннических кол-центрах Мьянмы

Посол Азизов: В мошеннических кол-центрах в Мьянме могут находиться до 25 россиян

Tекст: Мария Иванова

Порядка 20-25 россиян могут находиться в мошеннических кол-центрах на территории Мьянмы, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Мьянме Искандера Азизова.

Посол отметил: «По приблизительным подсчетам, на территории Мьянмы в кол-центрах мошенников могут находиться примерно 20-25 россиян. Но не больше. Наших граждан они с небольшой охотой перевозят через эту реку (Мэй, по которой проходит таиландско-мьянманская граница)».

Азизов добавил, что часть россиян могла попасть в такие центры добровольно, однако точное число установить сложно из-за нелегального характера перемещений. По его словам, есть подозрения, что россиян может быть и больше, но сейчас речь идет о нескольких десятках.

По подсчетам ТАСС, в этом году удалось освободить пятерых россиян, которых вывезли из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах. Трое из них были репатриированы в Россию при содействии таиландских властей и российского посольства. Двое других покинули республику самостоятельно, но были задержаны таиландскими военными за незаконное пересечение границы и затем депортированы.

В начале года Таиланд, Китай и Мьянма договорились совместно бороться с мошенническими центрами, где находились до 120 тыс. человек. Были отключены интернет и электроснабжение в пяти пограничных районах Мьянмы, а властям Таиланда удалось освободить и вывезти в страну более 9,2 тыс. жертв мошенничества, включая 5,4 тыс. граждан Китая, а также граждан стран СНГ.

Проблема телефонного и интернет-мошенничества, по информации правительства Таиланда, затронула более 500 тыс. жителей страны с 2022 по 2024 год. Суммарный ущерб оценивается в более чем 60 млрд батов, что эквивалентно примерно 1,8 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву.