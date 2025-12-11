Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Жительница Омска похитила 1, 4 тыс. лотерейных билетов и выиграла 2 тыс. рублей
Пожилая работница киоска в Омске решила поправить финансовое положение, украв 1,4 тыс. лотерейных билетов, но смогла выиграть только один раз и лишь 2 тыс. рублей.
Как передает РИА «Новости», 77-летняя женщина похитила 1400 лотерейных билетов из киоска, где работала, их общая стоимость составила 336 тыс. рублей.
Она на протяжении полутора лет регулярно брала билеты, каждый из которых стоил от 30 до 1 тыс. рублей. По словам пресс-службы областного УМВД, только однажды сумма выигрыша по билетам превысила 2 тыс. рублей.
Владелец киоска, индивидуальный предприниматель, обнаружил недостачу после ревизии и сразу обратился к сотрудникам. Пенсионерка поначалу пообещала компенсировать убытки и перестала выходить на связь после увольнения.
Бизнесмен обратился с заявлением в полицию. Женщина призналась полицейским, что рассчитывала выиграть крупную сумму, чтобы расплатиться с долгами. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже, она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
