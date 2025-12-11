Жительница Омска похитила 1, 4 тыс. лотерейных билетов и выиграла 2 тыс. рублей

Tекст: Мария Иванова

Как передает РИА «Новости», 77-летняя женщина похитила 1400 лотерейных билетов из киоска, где работала, их общая стоимость составила 336 тыс. рублей.

Она на протяжении полутора лет регулярно брала билеты, каждый из которых стоил от 30 до 1 тыс. рублей. По словам пресс-службы областного УМВД, только однажды сумма выигрыша по билетам превысила 2 тыс. рублей.

Владелец киоска, индивидуальный предприниматель, обнаружил недостачу после ревизии и сразу обратился к сотрудникам. Пенсионерка поначалу пообещала компенсировать убытки и перестала выходить на связь после увольнения.

Бизнесмен обратился с заявлением в полицию. Женщина призналась полицейским, что рассчитывала выиграть крупную сумму, чтобы расплатиться с долгами. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже, она находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Отметим, что в четверг житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей благодаря уникальному сочетанию чисел в виде стрелки на лотерейном билете, который он купил во время рейса.

Жительница Орловской области ранее выиграла рекордные 120 млн рублей, купив мгновенный билет на деньги, подаренные дочерью

Оператор лотерей заявил, что самой популярной статьей расходов среди лотерейных миллионеров являются недвижимость и автомобили.