История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.0 комментариев
Житель Челябинска выиграл 27 млн рублей благодаря стрелке
Житель Челябинска выиграл 26,9 млн рублей благодаря комбинации с узором стрелки
Житель Челябинска, купивший лотерейный билет во время рейса, стал обладателем почти 27 млн рублей благодаря уникальному сочетанию чисел в виде стрелки.
Житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей в одной из всероссийских гослотерей, сообщает РИА «Новости».
Мужчина, работающий водителем, приобрёл билет с помощью случайной автоматической комбинации, чьи числа сложились в узор, напоминающий стрелку. Именно эта комбинация принесла ему суперприз в размере почти 26 млн рублей, а дополнительные отмеченные числа дали прирост к сумме ещё на 1 млн рублей.
В компании уточнили, что выигрыш стал полной неожиданностью для супруги победителя, которая долго не могла поверить в происходящее, даже оформляя документы в лотерейном центре «Столото» в Москве. По словам представителей «Столото», теперь Андрей и его жена смогут погасить ипотеку и выделить средства на будущее двоих детей.
Победитель рассказал, что купил билет, находясь в рейсе, и получил смс-уведомление о выигрыше прямо в дороге. «Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении «Столото», прокричался от радости и поехал дальше», – рассказал он о первом впечатлении.
Андрей большую часть года проводит в рабочих поездках, а на отдыхе любит проводить время с семьёй на даче или ездить на охоту с друзьями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Подмосковья выиграл более 33 млн рублей, купив три лотерейных билета в супермаркете.
Жительница Орловской области ранее выиграла рекордные 120 млн рублей, приобретя мгновенный билет на деньги, подаренные дочерью.
Между тем оператор лотерей назвал самой популярной статьей расходов среди миллионеров приобретение собственного жилья.