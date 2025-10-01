Россиянку освободили из рабства в незаконном кол-центре в Мьянме

Вывезенная из Таиланда в Мьянму для работы в кол-центре россиянка освобождена

Tекст: Мария Иванова

Туристка из России, которую обманом вывезли из Таиланда для работы в мошеннических кол-центрах в Мьянме, была освобождена, передает ТАСС.

По словам Ивана Мельникова, вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, «захваченную в Мьянме гражданку России освободили при непосредственной помощи российских дипломатов и МИД». В ближайшее время россиянка вернется на родину.

Ранее в консульском отделе российского диппредставительства в Мьянме сообщили, что посольство России совместно с мьянманскими властями установило местонахождение россиянки. Известно, что ее вывезли неизвестные лица из Таиланда, куда она приехала по предложению о работе моделью, полученному через неизвестный Telegram-канал.

Позже женщину привезли в город Мьявади у границы с Таиландом, где она перестала выходить на связь. Посол России в Таиланде Евгений Томихин отмечал, что россиянку собирались использовать для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Сейчас жизни и здоровью освобожденной гражданки ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российский посол в Таиланде сообщил, что молодую россиянку заманили предложением работы моделью и вывезли в Мьянму, после чего с ней пропала связь.

