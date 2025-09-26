Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Посол сообщил о вывозе россиянки из Таиланда в Мьянму
В начале сентября молодую россиянку заманили предложением работы моделью, после чего вывезли в Мьянму, где с ней пропала связь, сообщил российский посол в Таиланде Евгений Томихин.
Женщину обманули, предложив работу моделью через Telegram-канал, после чего вывезли в город Мьявадди, предположительно для принудительной работы в мошеннических кол-центрах, сказал Томихин ТАСС.
«К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», – указал он.
Дипломат добавил, что сейчас посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России.
В мае россиянина Евгения Маслова освободили на границе Мьянмы и Таиланда, его незаконно удерживали в мошенническом кол-центре.