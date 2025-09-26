Посол сообщил о вывозе россиянки из Таиланда в Мьянму

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщину обманули, предложив работу моделью через Telegram-канал, после чего вывезли в город Мьявадди, предположительно для принудительной работы в мошеннических кол-центрах, сказал Томихин ТАСС.

«К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», – указал он.

Дипломат добавил, что сейчас посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России.

В мае россиянина Евгения Маслова освободили на границе Мьянмы и Таиланда, его незаконно удерживали в мошенническом кол-центре.