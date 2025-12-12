Банк России сообщил о замедлении инфляции в ноябре

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается: «В ноябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,42% (в октябре – на 0,50%). Месячный прирост цен с учетом сезонности в пересчете на год уменьшился и составил 2,2% против 7% в октябре», передает РИА «Новости»

Такое снижение показателя наблюдается на протяжении нескольких кварталов: в третьем квартале 2025 года годовой прирост составлял 6,6%, во втором – 4,2%, а в первом доходил до 8%. Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года этот показатель достигал 12,9%.

По данным Росстата, инфляция на неделе со 2 по 8 декабря замедлилась до 0,05% с 0,04% неделей ранее, а с начала 2025 года цены в стране выросли на 5,31%. В ноябре годовой уровень инфляции составил 6,64% по сравнению с 7,71% месяцем ранее.

В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» также подтверждается тенденция к снижению годовой инфляции: на 8 декабря показатель составил 6,34% после 6,61% на 1 декабря. Такой тренд свидетельствует о продолжающемся замедлении роста потребительских цен в России под конец 2025 года.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ключевая ставка в следующем году существенно снизится.

В среду глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в следующем году ожидается скромный рост российской экономики на уровне около 1%, при этом к концу 2026 года ключевая ставка может составить 12%.