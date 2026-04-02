McDonald's зарегистрировал шесть товарных знаков в России

McDonald's зарегистрировал в Роспатенте бренды Макнаггетс и Филе-О-Фиш

Tекст: Мария Иванова

McDonald's еще в декабре 2024 года подал в Роспатент заявки на регистрацию шести товарных знаков, передает РИА «Новости».

В апреле этого года ведомство утвердило права на такие обозначения, как «Макдоналдлэнд», «МакКиоск», «Макнаггетс», Grimace, Filet-O-Fish и «Филе-О-Фиш».

Компания теперь сможет использовать эти названия для предоставления ресторанных услуг, доставки еды и напитков, а также работы кафе быстрого питания и кейтеринга.

McDonald's приостановил работу в России 14 марта 2022 года, объяснив это «операционными, техническими и логистическими сложностями». Российские активы сети перешли к лицензиату Александру Говору, при этом условия сделки позволяют прежнему владельцу в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

Корпорация была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Мак-Доналд, а первый ресторан появился в Калифорнии. В 1948 году компания одной из первых сформулировала принципы быстрого питания. По итогам прошлого года чистая прибыль McDonald's выросла на 4% и составила 8,563 млрд долларов.

Напомним, 9 марта McDonald's зарегистрировал в России товарные знаки «Роял де люкс» и «МакАуто».

До этого компания McDonald's также зарегистрировала свой товарный знак в России.