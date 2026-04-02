Суд разрешил гольфисту Тайгеру Вудсу покинуть США ради лечения

Tекст: Мария Иванова

Решение о выезде спортсмена за границу принял суд штата Флорида, передает ТАСС.

По данным канала Fox News, суд удовлетворил ходатайство адвокатов Вудса, которые заявили, что квалифицированная медицинская помощь в США не может быть «безопасно и эффективно» оказана. Юристы также ссылались на то, что частная жизнь гольфиста в Соединенных Штатах неоднократно нарушалась, а страна, где пройдет реабилитация, не раскрывается.

1 апреля Вудс объявил о временном «уходе» для прохождения курса лечения и не уточнил, что именно имеется в виду. Он попросил обеспечить приватность себе и своей семье, подчеркнув щепетильность ситуации.

Ранее, 28 марта, гольфист был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде и доставлен в тюрьму округа Мартин.

Во время задержания Вудс отказался сдавать анализ мочи, хотя у полиции были признаки отклонения его состояния от нормы. Тест на алкоголь не показал опьянения, поэтому предполагается, что спортсмен мог принимать наркотики или медикаменты. Ранее канал ESPN сообщал, что Вудс стал участником аварии, в результате которой перевернулся один из автомобилей.

Позднее выяснилось, что в перевернутом автомобиле находился сам гольфист, а вторым участником ДТП был грузовик с прицепом. Вудс пытался обогнать его, задел прицеп и потерял управление.

Спортсмену 50 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте мирового рейтинга, имеет 15 побед на турнирах Большого шлема и делит лидерство с 82 победами на PGA Tour, а его состояние оценивается более чем в 1 млрд долларов.