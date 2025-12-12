Депутат Аксаков предположил снижение ставки до 10% в 2026 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Рассчитываю, что в декабре, с учетом падения уровня инфляции, все данные статистики говорят, что инфляция снижается, соответственно, у Центрального банка есть основания снизить ключевую ставку», – заявил парламентарий в эфире «Радио России», передают «Вести».

Он отметил, что большинство других экспертов ждут снижения ставки на 0,5%, то есть до 16%.

Депутат также сообщил, что в 2025 году закредитованность россиян снизилась по сравнению с 2024 годом. Аксаков указал, что этому способствовало повышение ключевой ставки в середине года, а в прошлом году кредитная нагрузка была заметно выше.

По его словам, на данный момент «отложенный кредитный спрос» сказался на показателях, но ситуация оценивается как стабильная. Аксаков подчеркнул, что условия для дальнейшего снижения ключевой ставки будут зависеть от динамики инфляции и общей макроэкономической ситуации.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующая ключевая ставка Банка России эффективно сдерживает избыточный спрос и кредитование.