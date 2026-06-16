Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.12 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам хранения, сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 145 беспилотников, 662 ЗРК, 29 803 танка и другие бронемашины, 1 736 боевых машин РСЗО, 35 375 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 190 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ.
В минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.
За прошлую неделю ВС России нанесли два массированных и пять групповых ударов.