ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

  • Новость часаЭксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
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    Как Украина ворует у ближайших союзников
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Военный эксперт: Атаке украинского дрона на МНПЗ помогла погода
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

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    16 июня 2026, 12:41 • Новости дня

    ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 145 беспилотников, 662 ЗРК, 29 803 танка и другие бронемашины, 1 736 боевых машин РСЗО, 35 375 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 190 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России нанесли  два массированных и пять групповых ударов.

    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежном крахе украинской армии при успешном окружении агломерации на севере Донбасса войсками РФ

    По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

    «Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

    Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

    Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

    Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

    Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.

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    15 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист Исполинов: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия крайне ответственно подошла к защите своих интересов в морском праве: были подготовлены тщательные аргументы по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста. Результатом стала блистательная победа в арбитраже, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Алексей Исполинов. Ранее Россия в гаагском арбитраже оспорила претензии Киева на акваторию Чёрного и Азовского морей.

    «Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага» как правило является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому, использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

    Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

    Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

    Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – заключил он.

    Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Шарий: Украинские СМИ подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    @ Kamelot/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Анатолий Шарий увидел на фотографии СМИ с якобы уничтоженными уникальными костюмами из фильмов на киностудии имени Довженко крылья дронов FP-2.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале обратил внимание на публикацию украинского издания «Новое Время». Журналисты выпустили материал об «уничтожении тысяч уникальных нарядов» на киностудии имени Довженко. Однако на прикрепленных кадрах, по его словам, оказались запечатлены крылья дронов FP-2.

    Подобная оплошность прессы подтвердила давние опасения общественности. Выяснилось, что сборку военных аппаратов намеренно прячут в знаковых и культовых местах. «Правильно ли это? Ну не мне судить. А костюмы жалко», – прокомментировал ситуацию блогер.

    Ранее российская армия поразила цех по производству беспилотников на территории киевской киностудии имени Довженко.

    Из-за массированных ударов по военным целям жители украинской столицы столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    16 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства посоветовал лидеру Украины быть осторожнее, отреагировав на резкие высказывания народной мудростью.

    Александр Лукашенко прокомментировал недавние выпады со стороны Киева, передает ТАСС. «Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», – заявил политик.

    Белорусский лидер подчеркнул, что ранее старался игнорировать нелепые заявления Владимира Зеленского. По словам главы государства, он делал скидку на неопытность украинского лидера и колоссальное давление на него.

    Однако терпение Минска оказалось небезграничным. Когда в адрес Белоруссии посыпались прямые угрозы, президент был вынужден дать жесткий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней.

    Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес белорусского лидера.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в нашей системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных

    МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о помощи китайских военных России в СВО

    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявления о якобы поддержке российских сил армией Китая в зоне специальной военной операции не соответствуют действительности и являются попыткой очернить страну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Обвинения в участии китайских военных в конфликте на Украине лишены фактических оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга в Пекине.

    Дипломат ответил на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая ранее выступила с подобными обвинениями, передает ТАСС.

    «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Пекин категорически отвергает любые домыслы о военном содействии России в рамках спецоперации. Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал подобные высказывания безосновательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года власти КНР отвергли сообщения о планах отправки военного контингента на Украину.

    До этого украинский МИД вызвал посла Китая из-за слухов об участии граждан КНР в боевых действиях. В ответ Пекин выразил решительный протест против подобных необоснованных заявлений Киева.

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    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    16 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий подразделений группировки «Центр» освобожден Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

    В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

    Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.

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    15 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Зеленский решил лететь на саммит G7 в обход Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил логистику зарубежных поездок и отправится на встречу «Большой семерки» из Молдавии на фоне дипломатического скандала с Варшавой.

    Украинская делегация вечером 15 июня полетит из Кишинева в Женеву. По информации сервиса Airnavradar, Зеленский отказался от традиционного транзита через польскую территорию. Накануне самолет перегнали в молдавскую столицу из Кракова после технического обслуживания, передают «Вести».

    Подобное изменение маршрута происходит уже второй раз. В начале июня борт вылетал в Британию также в обход польского Жешува, который активно использовался с 2022 года.

    Смена логистики совпала с резким ухудшением отношений Киева и Варшавы. Причиной стало присвоение украинскому спецподразделению имени героев УПА (признана экстремистской и запрещена в России). Польская сторона потребовала отменить это решение ради сохранения исторической памяти и двусторонних связей.

    В начале июня Владимир Зеленский отправился в Великобританию через Молдавию вместо польского Жешува.

    Власти Польши потребовали отменить решение о присвоении украинскому подразделению имени УПА.

    Польский премьер-министр Дональд Туск осудил действия киевского руководства.

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    16 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации

    Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла в зоне спецоперации

    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации
    @ angelika_podkopaeva_

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский парламентарий и волонтер Ангелина Подкопаева погибла при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

    Подкопаева являлась депутатом Щепкинского сельского поселения, сообщила администрация Аксайского района Ростовской области.

    «Администрация Аксайского района с прискорбием сообщает о трагической гибели депутата Щепкинского сельского поселения Ангелины Юрьевны Подкопаевой, погибшей при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», – заявили представители местных властей.

    Отмечается, что с 2015 года женщина трудилась в сфере культуры района. В 2021 году она стала депутатом, а с конца 2022 года до декабря 2025 года работала исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия», передает ТАСС.

    С первых дней спецоперации Подкопаева активно занималась сбором гуманитарной помощи и лично доставляла грузы военнослужащим.

    В январе 2026 года она подписала контракт с Вооруженными силами России и отправилась на передовую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти отслужившего в зоне спецоперации депутата Юрия Швыткина.

    В январе мэр Белгорода Валентин Демидов объявил о гибели главы городской управы Алексея Везенцева на передовой.

    В конце 2024 года при выполнении боевого задания погиб тюменский военный комиссар Родион Хабаров.

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    16 июня 2026, 02:37 • Новости дня
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года

    Канцелярия Стармера объявила о двухлетних поставках урана на Украину

    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

    По данным канцелярии, общая стоимость поставок обогащенного урана составит 210 млн фунтов (280 млн долларов), передает РИА «Новости».

    «Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года», – говорится в сообщении на официальном сайте канцелярии.

    Сообщается, что финансирование пройдет через UK Export Finance – британское экспортное кредитное агентство, а непосредственным поставщиком урана выступит компания Urenco, которая будет работать по контракту с украинским оператором «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году сообщалось, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с британской фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

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    16 июня 2026, 06:59 • Новости дня
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, их распределили по подразделениям на Волчанском направлении, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57 омпбр и 127 отмбр на Волчанском направлении», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении войска ГВ «Север» продвигаются вглубь области и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Уланово, Марьино, Бачевска, сел Садки, Новая Сечь и поселка Хотень.

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, по позициям ВСУ у Бачевска и в районе Уланово нанесены удары ТОС российскими подразделениями РХБЗ.

    В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 500 м, бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе сохраняются стрелковые бои в лесных массивах, возле села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись до 600 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Лосевки, Митрофановки, Казачьей Лопани, Светличного, Липцов, Избицкого, Бугаевки, Варваровки, Колодезного и села Уды.

    Российские штурмовые подразделения ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 500 м, стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и лесных массивах Волчанского района.

    Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты держатся на позициях свыше 150 суток без нормального продовольственного и медицинского обеспечения.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах возле Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, после чего бунт был подавлен.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июня 2026, 03:48 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской после падения фрагментов дрона, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате пожара в Красноармейском районе никто не пострадал. Для ликвидации огня оперативно привлекли 32 специалиста и семь единиц специальной техники, сообщил оперштаб в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в Темрюкском районе Кубани в результате падения обломков дронов загорелся морской терминал.

    При возгорании от БПЛА на морском терминале в Краснодарском крае погиб человек.

    До этого фрагменты сбитого аппарата попали в многоквартирный жилой дом в Краснодаре. Весной аналогичный инцидент с падением частей БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка.

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    16 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти анонсировали очередной пакет ограничительных мер против России, который затронет суда для транспортировки сжиженного природного газа, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

    Британия 16 июня объявит о введении новых санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении канцелярии, подготовленном к саммиту Группы семи во французском Эвиане, передает ТАСС.

    Ограничения коснутся судов, перевозящих сжиженный природный газ. По данным британской стороны, число якобы связанных с Москвой судов в санкционных списках Лондона превысит 600 единиц. Кроме того, планируется расширить ограничения против компаний, подозреваемых в закупке западных технологий для российской армии.

    Власти Соединенного Королевства также намерены усилить давление на поставщиков из третьих стран. Речь идет об организациях, которые, по мнению Лондона, предоставляют России финансовые услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ.

    В июле 2025 года Лондон расширил черный список связанных с Россией судов до 424 единиц.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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