«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.23 комментария
Пушилин сообщил о пострадавших от атак ВСУ в ДНР
Пушилин сообщил о погибшем, раненых детях и пострадавших от атак ВСУ в ДНР
Один мирный житель Республики погиб и еще семь, в том числе двое детей, пострадали от атак ударных дронов ВФУ, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, мужчина 1980 г.р. погиб в Шахтерске при атаке дрона ВСУ.
«На автодороге Дебальцево – Светлодарск в городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1996 г.р. В Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина 1969 г.р. и мужчина 1990 г.р., пострадала женщина 1974 г.р. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2014 г.р., женщина 1967 г.р., пострадал мальчик 2019 г.р.», – написал он.
Пушилин добавил, что при атаке дронов ВСУ был поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин 20 июня сообщил об одном погибшем и одном раненом от атаки БПЛА жителях. В воскресенье женщина пострадала в Донецке при ударе БПЛА ВСУ. «Купол Донбасса» уничтожил больше сотни БПЛА за неделю.