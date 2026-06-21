«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.11 комментариев
«Купол Донбасса» уничтожил больше сотни БПЛА за неделю
За минувшую неделю над территорией ДНР удалось нейтрализовать 128 украинских беспилотников, нацеленных на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
Предотвратить удары украинских беспилотных летательных аппаратов удалось благодаря слаженным действиям спецслужб и военных, передает РИА «Новости».
«Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 128 террористических атак со стороны противника», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки украинских ударных дронов в республике погиб один мирный житель.
В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отражении 110 налетов вражеских беспилотников.
В апреле система «Купол Донбасса» предотвратила 240 аналогичных террористических атак.