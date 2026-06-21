«Купол Донбасса» уничтожил больше сотни БПЛА за неделю

Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа

Евросоюз выдвинул Турции жесткие условия по экспорту российского газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейские власти запретили Анкаре поставлять топливо российского происхождения по новым договорам, пишут vesti.ru со ссылкой на Bloomberg.

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе отметила, что турецкая сторона осознает важность отказа от энергоносителей из России.

«Турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», – заявила глава ведомства.

Сейчас Анкара продолжает консультации с ПАО «Газпром» о закупках после 2026 года из-за окончания действующих соглашений. Ранее европейские государства начали реализацию первого этапа плана по постепенному прекращению импорта трубопроводного газа из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа.

Европейские власти согласовали финальное прекращение импорта этого топлива к осени 2027 года.

При этом турецкие эксперты назвали нереалистичным полный отказ Анкары от поставок из России.