Tекст: Дмитрий Зубарев

За минувшие семь дней над территорией республики удалось нейтрализовать более сотни вражеских аппаратов, сообщил Пушилин в Mах. «Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю», – заявил он.

Перехват целей обеспечили система «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы. Противник применял тактику комбинированных налетов, пытаясь поразить объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Петровском районе Донецка ударный дрон с осколочно-фугасной боеголовкой планировал атаковать автозаправочную станцию.

Возле железнодорожного узла в Иловайске были сбиты три беспилотника «Чайка», а в Шахтерске аппарат с пятикилограммовым зарядом летел в сторону городского парка. В Горловке специалисты подавили несколько дронов-камикадзе, один из которых направлялся к оживленному рынку.

Аналогичные инциденты зафиксированы в пригороде Макеевки и Амвросиевском округе. После успешного перехвата взрывотехники оперативно обезвредили все боезаряды, избежав ущерба для населения и строений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля система «Купол Донбасса» предотвратила 240 атак украинских беспилотников за неделю.

В мае жертвой массированного налета дронов на гражданскую инфраструктуру стала местная жительница.

Позже в Углегорске при ударе по автомобилю ремонтной бригады погибли трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса».