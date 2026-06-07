История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории XIII-XIV веков невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.829 комментариев
Пушилин сообщил об отражении 110 атак украинских дронов за неделю
Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
За минувшие семь дней над территорией республики удалось нейтрализовать более сотни вражеских аппаратов, сообщил Пушилин в Mах. «Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю», – заявил он.
Перехват целей обеспечили система «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы. Противник применял тактику комбинированных налетов, пытаясь поразить объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Петровском районе Донецка ударный дрон с осколочно-фугасной боеголовкой планировал атаковать автозаправочную станцию.
Возле железнодорожного узла в Иловайске были сбиты три беспилотника «Чайка», а в Шахтерске аппарат с пятикилограммовым зарядом летел в сторону городского парка. В Горловке специалисты подавили несколько дронов-камикадзе, один из которых направлялся к оживленному рынку.
Аналогичные инциденты зафиксированы в пригороде Макеевки и Амвросиевском округе. После успешного перехвата взрывотехники оперативно обезвредили все боезаряды, избежав ущерба для населения и строений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля система «Купол Донбасса» предотвратила 240 атак украинских беспилотников за неделю.
В мае жертвой массированного налета дронов на гражданскую инфраструктуру стала местная жительница.
Позже в Углегорске при ударе по автомобилю ремонтной бригады погибли трое сотрудников предприятия «Вода Донбасса».