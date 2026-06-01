Попова сообщила о создании теста для редкого штамма Эболы

Попова: Разработан новый тест для диагностики штамма Эболы Бундибуджио
Российские ученые всего за четыре дня создали инновационную тест-систему для выявления редкой разновидности вируса Эбола, которая уже успешно применяется в африканских странах.
Новая тест-система для определения редкого штамма Эболы Бундибуджио разработана российскими специалистами, передает РИА «Новости».
В настоящее время разработка применяется в Уганде, где зафиксировано распространение инфекции.
«Коллеги из ЦНИИЭ Роспотребнадзора за четыре дня разработали новую тест-систему для штамма Эболы, который раньше проявлялся всего два раза в истории – Бундибуджио», – сообщила глава ведомства Анна Попова во время конференции с международными учениями государств-членов ОДКБ.
Руководитель ведомства также отметила, что помимо диагностического теста, ученые создали специальные системы для определения антител к вирусу Эбола. Разработки уже используются специалистами Роспотребнадзора на территории Уганды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Роспотребнадзор направил группу специалистов в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола.
Позже академик РАН Геннадий Онищенко заявил о готовности отечественной науки оперативно создать вакцину против редкого штамма Бундибуджио.
На фоне ухудшения санитарной обстановки в Африке ведомство призвало российских туристов строго соблюдать меры личной гигиены.