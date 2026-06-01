Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.0 комментариев
В Тбилиси спросили Берлин о задержке в аккредитации нового посла Грузии
Телекомпания «Имеди» направила запросы в МИД Германии и посольство ФРГ в Грузии по поводу незавершенности процедуры аккредитации грузинского посла Александра Картозия, назначенного МИД Грузии еще в сентябре прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Телекомпания напомнила, что на официальном сайте МИД Германии президентом Грузии до сих пор названа Саломе Зурабишвили, чей мандат истек в декабре 2024 года.
Также там содержатся устаревшие данные о главе МИД Грузии – им назван Илья Дарчиашвили, хотя грузинское внешнеполитическое ведомство с ноября 2024 года возглавляет Мака Бочоришвили.
Посол Германии в Грузии Петер Фишер, чья деятельность подвергается резкой критике в Тбилиси из-за ущерба двусторонним отношениям и поддержки радикальной оппозиции в стране пребывания в нарушение Венской конвенции, сообщил что «сайт МИД Германии меняет дизайн».
Так он объяснил грузинской службе «Радио Свобода*» (признано в РФ СМИ-иноагентом, внесено в реестр нежелательных организаций) отсутствие обновленных данных о властях Грузии на сайте.
Тбилиси отправил Берлину несколько нот с призывом обновить данные на сайте МИД Германии.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента