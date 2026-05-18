Роспотребнадзор решил направить специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола
Роспотребнадзор направит в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола, сообщили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, передает ТАСС. Российская сторона предоставит Министерству здравоохранения африканской страны материально-техническую поддержку, а также передаст отечественные тесты для диагностики заболевания.
«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за последние годы удалось значительно укрепить научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды. В 2024 году местным специалистам была передана мобильная противоэпидемическая лаборатория для оперативной диагностики опасных инфекций. Она уже успешно применялась в 2025 году для купирования предыдущей эпидемии лихорадки Эбола. Кроме того, российские ученые обучили более 80 угандийских коллег вопросам мониторинга инфекций, дезинфектологии и обеспечения биологической безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая вспышка вируса Эбола возникла на северо-востоке Демократической Республики Конго.
Число жертв лихорадки в этой стране достигло 88 человек.
Всемирная организация здравоохранения признала данную эпидемию чрезвычайной ситуацией международного уровня.