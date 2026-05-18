Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз на миллионы

Дмитрий Зубарев

Пароход, затонувший в заливе Петра Великого на подходе к Владивостоку в 1906 году, перевозил груз, застрахованный на 1,5 млн рублей, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили об обнаружении судна, которое, по предварительным данным, является пароходом «Князь Горчаков».

«Пароход „Князь Горчаков“, который затонул в районе поисков 18 мая по старому стилю, а по-новому 31 мая 1906 года, перевозил груз, который был застрахован компанией „Саламандра“. Страховая сумма на тот период времени была большой, почти 1,5 млн рублей. Какой конкретно груз тогда перевозился – такой информации пока не располагаем, но она однозначно есть в российских архивах», – сообщил председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков.

Исследователям предстоит точно идентифицировать судно, для чего будет организована новая экспедиция. Специалисты установят точные координаты и глубину залегания парохода. В зависимости от глубины для детального обследования задействуют водолазов или необитаемые подводные аппараты.

Буяков отметил, что аппараты должны найти отличительные признаки судна или его название. Из-за подрыва на японской мине в корпусе образовалась большая пробоина, позволяющая заглянуть внутрь.

Специалисты также планируют обследовать перевозимый груз. Если состояние предметов, находившихся на дне 120 лет, позволит, их могут поднять, изучить и передать в музей. Во время кораблекрушения ни один член команды не пострадал: люди на шлюпках добрались до острова Попова, после чего за ними отправили миноносец.

