В Москве расцвели редкие краснокнижные орхидеи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Цветы распустились «на территории первого в России Сада орхидей», рассказали в пресс-службе учреждения, передает РИА «Новости».

Кураторы ботанического сада привезли эти растения из увлекательных экспедиций по Средней полосе страны. Экспозиция включает 37 наименований зимостойких орхидей открытого грунта из Европы, Азии и Северной Америки. Всего коллекция насчитывает более 100 экземпляров, среди которых представлены сорта Венериного башмачка, Ятрышника и гибриды.

Специалисты высадили цветы в ландшафтную композицию, которая имитирует карстовые воронки с известняком. В пресс-службе пояснили, что такой сложный рельеф помогает поддерживать идеальный микроклимат и необходимый уровень влажности почвы индивидуально для каждого вида растений.

В 2024 году в Ботаническом саду Воронежа созрел редкий тропический фрукт.