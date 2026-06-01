ФШР потребовала отстранить главу украинской федерации за призывы к ударам по России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская структура обратилась к Международной шахматной федерации (FIDE) с просьбой начать дисциплинарное производство в отношении украинского чиновника, передает РИА «Новости».

Поводом стали публикации Камышина в социальных сетях, содержащие призывы к военным ударам по территории России.

В своем заявлении представители отечественной федерации привели официальную позицию. «ФШР просит комиссию по этике начать дисциплинарное разбирательство в отношении Камышина и применить санкции за поведение и заявления, описанные выше. ФШР считает, что соответствующей санкцией будет отстранение от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок», – говорится в сообщении.

В организации также подчеркнули, что прямая поддержка боевых действий и использование шахматных символов в контексте вооружений нарушают устав международной ассоциации. Подобные действия абсолютно несовместимы со статусом руководителя национальной федерации, заключили эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Украина и еще четыре страны обжаловали в Спортивном арбитражном суде решение FIDE о российских сборных.

В прошлом году украинский суд заочно приговорил российского гроссмейстера Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы.

Ранее Международная шахматная федерация по жалобе украинской стороны лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.