0 комментариев
ФШР потребовала отстранить главу украинской федерации за призывы к ударам по России
Федерация шахмат России (ФШР) требует от комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) начать дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к нанесению военных ударов по российским городам и отстранить его от любой деятельности, связанной с шахматами, на максимальный срок.
Российская структура обратилась к Международной шахматной федерации (FIDE) с просьбой начать дисциплинарное производство в отношении украинского чиновника, передает РИА «Новости».
Поводом стали публикации Камышина в социальных сетях, содержащие призывы к военным ударам по территории России.
В своем заявлении представители отечественной федерации привели официальную позицию. «ФШР просит комиссию по этике начать дисциплинарное разбирательство в отношении Камышина и применить санкции за поведение и заявления, описанные выше. ФШР считает, что соответствующей санкцией будет отстранение от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок», – говорится в сообщении.
В организации также подчеркнули, что прямая поддержка боевых действий и использование шахматных символов в контексте вооружений нарушают устав международной ассоциации. Подобные действия абсолютно несовместимы со статусом руководителя национальной федерации, заключили эксперты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Украина и еще четыре страны обжаловали в Спортивном арбитражном суде решение FIDE о российских сборных.
В прошлом году украинский суд заочно приговорил российского гроссмейстера Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы.
Ранее Международная шахматная федерация по жалобе украинской стороны лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года.