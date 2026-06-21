Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

Когда пройдут выборы в Государственную думу в 2026 году

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва, как предварительно ожидается, пройдут 18-20 сентября 2026 года. Завершающим и основным днем голосования в таком случае станет воскресенье, 20 сентября – именно в этот день закрываются участки, подводятся итоги и фиксируется явка.

Днем голосования является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий Государственной думы предыдущего созыва. Государственная дума VIII созыва была избрана 17–19 сентября 2021 года.

Голосование пройдет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. На проведение выборов из федерального бюджета выделено более 23 млрд рублей.

Понятие «Единый день голосования» не означает, что голосование длится один день – оно означает, что выборы всех уровней (федеральные, региональные и муниципальные) совмещены в одну дату. До 2020 года голосование проходило в одно воскресенье, затем был введен трехдневный формат, чтобы снизить число очередей и скученность на участках. Участки работают все три дня с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Указ президента о назначении выборов в Госдуму должен быть подписан не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования – ориентировочно в июне 2026 года. После официального опубликования этого указа в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» официально стартует избирательная кампания.

Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования 2026 года пройдут:

выборы глав 11 субъектов Российской Федерации (восемь – прямым голосованием, три – через голосование в региональном парламенте);

формирование законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

Избирательная система: как формируется состав Госдумы

Государственная дума состоит из 450 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Применяется параллельная (нескомпенсированная) смешанная система:

225 мест распределяются по федеральным партийным спискам пропорционально числу голосов. Обязательное условие – преодоление пятипроцентного избирательного барьера.

225 мест занимают победители в одномандатных округах по принципу большинства голосов (один округ – один депутат). Голосование проводится в один тур.

По итогам выборов 2021 года «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Распределение мандатов между фракциями в Госдуме VIII созыва:

«Единая Россия» – 324 мандата;

КПРФ – 57;

«Справедливая Россия – За правду» – 27;

ЛДПР – 21;

«Новые люди» – 13.

По одному мандату получили кандидаты от «Партии роста», «Родины» и «Гражданской платформы».

Какие партии участвуют в выборах в Госдуму 2026 года

Правом участвовать в выборах без сбора подписей обладают партии, имеющие представительство в Госдуме либо региональных парламентах:

«Единая Россия»;

КПРФ;

«Справедливая Россия – За правду»;

ЛДПР;

«Новые люди»;

Партия пенсионеров;

«Коммунисты России»;

«Яблоко»;

Российская экологическая партия «Зеленые»;

«Родина»;

«Гражданская платформа»;

«Партия прямой демократии».

Партии, не обладающие данным представительством, а также кандидаты-самовыдвиженцы обязаны собрать подписи не менее 3% избирателей, зарегистрированных в конкретном одномандатном округе (или не менее 3000 подписей, если число избирателей в округе составляет менее 100 000 человек).

Требования к кандидатам и порядок регистрации

Для участия в выборах в Госдуму кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

достижение возраста 21 года;

отсутствие неснятой или непогашенной судимости;

кандидат не должен находиться в местах лишения свободы, быть признан недееспособным или иметь статус иностранного агента.

Алгоритм регистрации после официального опубликования указа о назначении выборов:

Подача документов в ЦИК – в течение 25 дней. Открытие специального избирательного счета (обязательное условие для всех кандидатов). Рассмотрение документов ЦИК – не позднее 10 дней с момента их приема. Выдача удостоверения зарегистрированного кандидата при положительном решении.

Одно из наиболее частых оснований для отказа в регистрации – ненадлежащее оформление подписных листов. Рекомендуется заблаговременно сверить документы с требованиями Федерального закона № 20-ФЗ.

Порядок голосования: способы участия избирателей

Избиратель вправе проголосовать тремя способами:

лично на избирательном участке – бумажным бюллетенем или через комплекс электронного голосования (КЭГ);

дистанционно через систему ДЭГ (дистанционное электронное голосование) – онлайн, без посещения участка, через специальный портал или приложение;

на дому – по заявлению в случае невозможности самостоятельного посещения участка.

Всеобщего ДЭГ в 2026 году не будет. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что при принятии решения о подключении регионов учитываются уровень кибератак, степень проникновения интернета и общая обстановка в субъекте.

Прием заявок от регионов ЦИК начал 18 марта 2026 года. Окончательный перечень будет опубликован в июне 2026 года после официального старта кампании.

Голосование доступно как по месту постоянной регистрации, так и по месту фактического нахождения – при условии предварительной подачи заявления через портал госуслуг. Каждый избиратель вправе выбрать бумажный бюллетень вне зависимости от формата проведения выборов в регионе.

Особенности выборов в Государственную думу 2026 года: участие новых регионов

Выборы 2026 года станут первыми выборами в Госдуму, в которых примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим Госдума утвердила новую схему одномандатных округов, при которой 10 субъектов РФ лишились по одному округу в пользу новых регионов, Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общее число одномандатных округов осталось прежним – 225. Распределение между новыми субъектами:

ДНР – три одномандатных округа;

ЛНР – два округа;

Запорожская область – один округ;

Херсонская область – один округ.

Еще одна особенность кампании 2026 года – обновленный состав ЦИК: полномочия восьмого состава истекли в марте 2026 года, новый состав сформирован совместным решением президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы.

На выборах 2026 года впервые применяется система ГАС «Выборы» 2.0, разработанная с учетом принципов технологической независимости и импортозамещения. Кроме того, в соответствии с протоколом, ратифицированным Госдумой в июле 2025 года, граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории России, получили право участвовать в муниципальных выборах (но не в выборах в Государственную думу).

Где узнать результаты выборов в Государственную думу 2026 года

Официальные предварительные данные начнут поступать после закрытия избирательных участков в 21:00 мск воскресенья, 20 сентября 2026 года. Результаты будут доступны на следующих ресурсах:

официальный сайт ЦИК России – cikrf.ru;

портал госуслуг, раздел «Выборы»;

федеральные информационные агентства.

Официальные итоги выборов утверждаются ЦИК в течение нескольких дней после завершения голосования. Предварительные данные не являются официальными результатами.