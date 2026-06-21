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    21 июня 2026, 14:55 • Справки

    Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

    Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    Когда пройдут выборы в Государственную думу в 2026 году

    Выборы депутатов Государственной думы IX созыва, как предварительно ожидается, пройдут 18-20 сентября 2026 года. Завершающим и основным днем голосования в таком случае станет воскресенье, 20 сентября – именно в этот день закрываются участки, подводятся итоги и фиксируется явка.

    Днем голосования является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий Государственной думы предыдущего созыва. Государственная дума VIII созыва была избрана 17–19 сентября 2021 года.

    Голосование пройдет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. На проведение выборов из федерального бюджета выделено более 23 млрд рублей.

    Понятие «Единый день голосования» не означает, что голосование длится один день – оно означает, что выборы всех уровней (федеральные, региональные и муниципальные) совмещены в одну дату. До 2020 года голосование проходило в одно воскресенье, затем был введен трехдневный формат, чтобы снизить число очередей и скученность на участках. Участки работают все три дня с 08:00 до 20:00 по местному времени.

    Указ президента о назначении выборов в Госдуму должен быть подписан не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования – ориентировочно в июне 2026 года. После официального опубликования этого указа в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» официально стартует избирательная кампания.

    Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования 2026 года пройдут:

    • выборы глав 11 субъектов Российской Федерации (восемь – прямым голосованием, три – через голосование в региональном парламенте);

    • формирование законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

    Избирательная система: как формируется состав Госдумы

    Государственная дума состоит из 450 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Применяется параллельная (нескомпенсированная) смешанная система:

    • 225 мест распределяются по федеральным партийным спискам пропорционально числу голосов. Обязательное условие – преодоление пятипроцентного избирательного барьера.

    • 225 мест занимают победители в одномандатных округах по принципу большинства голосов (один округ – один депутат). Голосование проводится в один тур.

    По итогам выборов 2021 года «Единая Россия» сохранила конституционное большинство. Распределение мандатов между фракциями в Госдуме VIII созыва:

    • «Единая Россия» – 324 мандата;

    • КПРФ – 57;

    • «Справедливая Россия – За правду» – 27;

    • ЛДПР – 21;

    • «Новые люди» – 13.

    По одному мандату получили кандидаты от «Партии роста», «Родины» и «Гражданской платформы».

    Какие партии участвуют в выборах в Госдуму 2026 года

    Правом участвовать в выборах без сбора подписей обладают партии, имеющие представительство в Госдуме либо региональных парламентах:

    • «Единая Россия»;

    • КПРФ;

    • «Справедливая Россия – За правду»;

    • ЛДПР;

    • «Новые люди»;

    • Партия пенсионеров;

    • «Коммунисты России»;

    • «Яблоко»;

    • Российская экологическая партия «Зеленые»;

    • «Родина»;

    • «Гражданская платформа»;

    • «Партия прямой демократии».

    Партии, не обладающие данным представительством, а также кандидаты-самовыдвиженцы обязаны собрать подписи не менее 3% избирателей, зарегистрированных в конкретном одномандатном округе (или не менее 3000 подписей, если число избирателей в округе составляет менее 100 000 человек).

    Требования к кандидатам и порядок регистрации

    Для участия в выборах в Госдуму кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

    • достижение возраста 21 года;

    • отсутствие неснятой или непогашенной судимости;

    • кандидат не должен находиться в местах лишения свободы, быть признан недееспособным или иметь статус иностранного агента.

    Алгоритм регистрации после официального опубликования указа о назначении выборов:

    1. Подача документов в ЦИК – в течение 25 дней.

    2. Открытие специального избирательного счета (обязательное условие для всех кандидатов).

    3. Рассмотрение документов ЦИК – не позднее 10 дней с момента их приема.

    4. Выдача удостоверения зарегистрированного кандидата при положительном решении.

    Одно из наиболее частых оснований для отказа в регистрации – ненадлежащее оформление подписных листов. Рекомендуется заблаговременно сверить документы с требованиями Федерального закона № 20-ФЗ.

    Порядок голосования: способы участия избирателей

    Избиратель вправе проголосовать тремя способами:

    • лично на избирательном участке – бумажным бюллетенем или через комплекс электронного голосования (КЭГ);

    • дистанционно через систему ДЭГ (дистанционное электронное голосование) – онлайн, без посещения участка, через специальный портал или приложение;

    • на дому – по заявлению в случае невозможности самостоятельного посещения участка.

    Всеобщего ДЭГ в 2026 году не будет. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что при принятии решения о подключении регионов учитываются уровень кибератак, степень проникновения интернета и общая обстановка в субъекте.

    Прием заявок от регионов ЦИК начал 18 марта 2026 года. Окончательный перечень будет опубликован в июне 2026 года после официального старта кампании.

    Голосование доступно как по месту постоянной регистрации, так и по месту фактического нахождения – при условии предварительной подачи заявления через портал госуслуг. Каждый избиратель вправе выбрать бумажный бюллетень вне зависимости от формата проведения выборов в регионе.

    Особенности выборов в Государственную думу 2026 года: участие новых регионов

    Выборы 2026 года станут первыми выборами в Госдуму, в которых примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим Госдума утвердила новую схему одномандатных округов, при которой 10 субъектов РФ лишились по одному округу в пользу новых регионов, Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общее число одномандатных округов осталось прежним – 225. Распределение между новыми субъектами:

    • ДНР – три одномандатных округа;

    • ЛНР – два округа;

    • Запорожская область – один округ;

    • Херсонская область – один округ.

    Еще одна особенность кампании 2026 года – обновленный состав ЦИК: полномочия восьмого состава истекли в марте 2026 года, новый состав сформирован совместным решением президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы.

    На выборах 2026 года впервые применяется система ГАС «Выборы» 2.0, разработанная с учетом принципов технологической независимости и импортозамещения. Кроме того, в соответствии с протоколом, ратифицированным Госдумой в июле 2025 года, граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории России, получили право участвовать в муниципальных выборах (но не в выборах в Государственную думу).

    Где узнать результаты выборов в Государственную думу 2026 года

    Официальные предварительные данные начнут поступать после закрытия избирательных участков в 21:00 мск воскресенья, 20 сентября 2026 года. Результаты будут доступны на следующих ресурсах:

    • официальный сайт ЦИК России – cikrf.ru;

    • портал госуслуг, раздел «Выборы»;

    • федеральные информационные агентства.

    Официальные итоги выборов утверждаются ЦИК в течение нескольких дней после завершения голосования. Предварительные данные не являются официальными результатами.

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