Захарова: Жертвами УПА были советские граждане из Польши

Tекст: Катерина Туманова

Кароль Навроцкий объяснил свой шаг тем, что УПА* несет ответственность за ужасающие преступления против граждан Польши во время Второй мировой войны, отметила дипломат в Telegram-канале, где разместила комментарий.

«Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны», – привела Захарова слова Навроцкого в объяснение своего решения.

Она напомнила, что жертвами Волынской резни 1943-1944 годов стали преимущественно поляки, которые с ноября 1939 года являлись советскими гражданами.

«Резня началась в феврале 1943 г., когда ситуация на фронте кардинально изменилась и стало ясно, что немецко-фашистский режим долго на территории оккупированной Советской Украины не продержится. Украинские националисты решили, что пришел их час для этнических чисток. Подробнее см. документы НКГБ СССР о преступлениях ОУН*-УПА* на Волыни», – напомнила она.

Вторая волна террора охватила Восточную Галицию во второй половине 1943 года и продолжалась до лета 1944 года, подытожила дипломат.

Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС.