Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.8 комментариев
Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА
Захарова: Жертвами УПА были советские граждане из Польши
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о статусе жертв расправ, учиненных боевиками УПА* (экстремистская организация, запрещена в России), которые являлись советскими гражданами в составе СССР.
Кароль Навроцкий объяснил свой шаг тем, что УПА* несет ответственность за ужасающие преступления против граждан Польши во время Второй мировой войны, отметила дипломат в Telegram-канале, где разместила комментарий.
«Для подавляющего большинства польского общества Украинская повстанческая армия* остается прежде всего формированием, ответственным за ужасные преступления, совершенные в отношении граждан Польской Республики во время Второй мировой войны», – привела Захарова слова Навроцкого в объяснение своего решения.
Она напомнила, что жертвами Волынской резни 1943-1944 годов стали преимущественно поляки, которые с ноября 1939 года являлись советскими гражданами.
«Резня началась в феврале 1943 г., когда ситуация на фронте кардинально изменилась и стало ясно, что немецко-фашистский режим долго на территории оккупированной Советской Украины не продержится. Украинские националисты решили, что пришел их час для этнических чисток. Подробнее см. документы НКГБ СССР о преступлениях ОУН*-УПА* на Волыни», – напомнила она.
Вторая волна террора охватила Восточную Галицию во второй половине 1943 года и продолжалась до лета 1944 года, подытожила дипломат.
Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ