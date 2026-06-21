Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.8 комментариев
Мирошник: Демарш Киева дал Варшаве повод заблокировать вступление Украины в ЕС
Мирошник: Демарш Киева дал Варшаве повод заблокировать расширение ЕС
Показательный отказ украинских политиков от польских наград предоставит Варшаве официальный аргумент для блокирования интеграции соседней страны в Европейский союз, считает посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Раньше только Ющенко проявлял немереную любовь в Бандере и пытался ему выписать звание героя Украины, теперь в ряды бандеровцев и поклонников немецких коллаборационистов откровенно записались и Кучма, и Порошенко», – отметил дипломат в беседе с ТАСС.
По мнению Мирошника, этот театральный демарш усложнит переговоры о вступлении Украины в ЕС, дав полякам официальный мотив объяснить нежелание видеть бандеровцев в объединении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого орла. За ним три экс-президента поспешили вернуть польскую награду. Сенатор Пушков при этом предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине. Тогда как Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши.
Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла вызвало бурную ответную реакцию в Киеве.