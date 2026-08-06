США собрались ввести пошлины на поликремний

Bloomberg: США планируют ввести пошлины на поликристаллический кремний

Tекст: Антон Антонов

Белый дом планирует уже на этой неделе установить тарифы в размере не менее 15% на поликристаллический кремний, передает Bloomberg.

Аналитики ожидают, что сборы могут составить от 25% до 35%. Эти меры призваны стимулировать производство внутри страны и снизить зависимость от Китая, который доминирует в солнечной энергетике.

На фоне этих сообщений акции местных производителей оборудования для солнечных электростанций заметно упали. Ценные бумаги ведущей американской компании First Solar Inc. рухнули на 7,3%, а T1 Energy Inc. потеряла до 13%. Для защиты зависимых от импорта предприятий чиновники разрабатывают временную программу компенсаций, привязанную к капитальным инвестициям.

Ассоциация потребительских технологий призвала власти использовать нетарифные методы, предупредив об угрозе для глобального рынка электроники. Эксперты отметили, что отследить происхождение сырья в готовых устройствах технически невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США ввели пошлину в 25% на передовые вычислительные микросхемы.

Погранично-таможенная служба США вернула импортерам около 100 млрд долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего эти взимания незаконными.