Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.7 комментариев
США собрались ввести пошлины на поликремний
Bloomberg: США планируют ввести пошлины на поликристаллический кремний
Американская администрация готовит новые таможенные пошлины и собирается ввести минимальные цены на поликристаллический кремний для производства микросхем и солнечных панелей, пишет Bloomberg.
Белый дом планирует уже на этой неделе установить тарифы в размере не менее 15% на поликристаллический кремний, передает Bloomberg.
Аналитики ожидают, что сборы могут составить от 25% до 35%. Эти меры призваны стимулировать производство внутри страны и снизить зависимость от Китая, который доминирует в солнечной энергетике.
На фоне этих сообщений акции местных производителей оборудования для солнечных электростанций заметно упали. Ценные бумаги ведущей американской компании First Solar Inc. рухнули на 7,3%, а T1 Energy Inc. потеряла до 13%. Для защиты зависимых от импорта предприятий чиновники разрабатывают временную программу компенсаций, привязанную к капитальным инвестициям.
Ассоциация потребительских технологий призвала власти использовать нетарифные методы, предупредив об угрозе для глобального рынка электроники. Эксперты отметили, что отследить происхождение сырья в готовых устройствах технически невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США ввели пошлину в 25% на передовые вычислительные микросхемы.
Погранично-таможенная служба США вернула импортерам около 100 млрд долларов ранее уплаченных пошлин после решения федерального суда по международной торговле, признавшего эти взимания незаконными.