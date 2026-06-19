Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями Главный символ промышленного могущества Германии – автопром – переживает жестокий кризис. Продажи автомобилей падают, рабочие попадают под сокращение. У происходящего много причин, в том числе отказ от дешевого российского газа. Но главной из них, пожалуй, стали собственные действия Евросоюза. Можно сказать, что немецкий автопром стал жертвой санкций Брюсселя. Как такое произошло? Подробности Перейти в раздел

«Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности Перейти в раздел

Армия России взяла важную высоту над Славянском и Краматорском Российские войска стремительно развивают наступление в ДНР: освобождена Рай-Александровка, что открывает новые ударные возможности для ВС РФ в Донбассе. Продолжаются активные продвижения в Константиновке и Красном Лимане. Пока Киев вкладывает огромные ресурсы в ночные атаки БПЛА на Москву и информационные спецэффекты, ситуация на линии фронта для ВСУ ухудшается – и с каждым днем это становится все очевиднее. Подробности Перейти в раздел

Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому Весьма показательным оказался новый соцопрос, проведенный на Украине и касающийся отношения к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Наиболее интересны даже не результаты исследования, а сам факт его появления. Почему перед нами явный сигнал о том, что Зеленский надоел не только собственным согражданам, но и Западу? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Лавров ответил на ультиматум Европы На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

Европа нашла в КНР «школу войны» для русских Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

Враги России соблазняют Трампа В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона? Перейти в раздел

Результаты ЕГЭ-2026: когда будут баллы, где посмотреть и даты публикации по всем предметам Результаты ЕГЭ-2026 – один из самых популярных запросов среди выпускников и родителей после завершения экзаменов. Школьники ищут, когда будут результаты ЕГЭ-2026, где посмотреть баллы ЕГЭ, сколько проверяют работы и когда публикуют результаты по каждому предмету. Сроки проверки зависят от даты экзамена и предмета, а узнать свои баллы можно онлайн через «Госуслуги», официальные образовательные сервисы, региональные порталы или в школе. Публикуем полный график результатов ЕГЭ-2026 по всем предметам и объясняем, как быстро проверить свои баллы.

Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,25% в июне 2026 года – что будет с кредитами, вкладами и рублем Банк России 19 июня 2026 года вновь снизил ключевую ставку – теперь до 14,25% годовых. Это уже девятое подряд решение в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и ипотеки, доходность банковских вкладов, курс рубля и уровень инфляции. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что будет с кредитами и депозитами и как решение регулятора может повлиять на деньги россиян уже в ближайшие месяцы.

Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона. Перейти в раздел