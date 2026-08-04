Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Григорий Заславский ушел с поста ректора ГИТИСа
Руководитель Российского института театрального искусства освобожден от должности по собственному желанию, а его место временно заняла главный бухгалтер вуза.
Бывший глава учебного заведения написал заявление об уходе, передает ТАСС. Документ с просьбой об увольнении по собственному желанию уже подписала министр культуры Ольга Любимова.
В самом театральном институте подтвердили информацию о кадровых перестановках. «Григорий Анатольевич покидает пост ректора. О дальнейших назначениях станет известно позднее», – сообщил собеседник агентства.
Теперь временно руководить Российским институтом театрального искусства предстоит Ольге Ермаковой. До этого назначения она занимала должность главного бухгалтера учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года выступление студентов ГИТИСа в Тбилиси вызвало политический скандал. В конце 2024 года Григорий Заславский раскритиковал планы продажи билетов в театры по паспорту.
В марте исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стал Константин Хабенский.